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TikTok Trump'ın Başkanlık Kararnamesini Yargıya Taşıyor

23.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya uygulaması TikTok’un yaratısı Çinli ByteDance şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamayla ilgili başkanlık kararnamesini yargıya taşıyor

TikTok Trump'ın Başkanlık Kararnamesini Yargıya Taşıyor

Sosyal medya uygulaması TikTok’un yaratısı Çinli ByteDance şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamayla ilgili başkanlık kararnamesini yargıya taşıyor.

TikTok’tan yapılan açıklamada şirketin yaklaşık bir yıldan bu yana ABD hükümetiyle konuyu çözmeye çalıştığı ancak bir ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekildi. Açıklamada “Hukukun üstünlüğünün gözardı edilmemesi ve firmamıza ve kullanıcılarımıza adil bir biçimde davranılması adına, söz konusu kararnameye yargı yoluyla itiraz etmekten başka seçeneğimiz kalmadı”denildi.

Şirket, 24 Ağustos Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ilgili yargıya gerekli başvurunun yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tiktok uygulamasının ABD’li kullanıcıların verilerini Çinli istihbarat birimleriyle paylaşabileceği tehlikesi nedeniyle şirketin ABD’deki varlıklarını 90 gün içerisinde elinden çıkarmasına yönelik bir kararname imzalamıştı. Bu çerçevede TikTok’un ABD operasyonlarının Microsoft ya da Oracle tarafından satın alınmasına yönelik görüşmeler de devam ediyor.

Öte yandan ABD’de federal çalışanların kendilerine görevleri nedeniyle verilen akıllı telefon ve cihazlara Tiktok ve WeChat uygulamalarını yüklemeleri ve kullanmaları da yasaklanmıştı.

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