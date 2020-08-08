TikTok Trump'ın Kararnamesini Yargıya Taşıyabilir

WeChat uygulamasının üreticisi Tencent firması da konuyu değerlendirdiklerini açıkladı. Firma tarafından Hong Kong Borsası’na gönderilen açıklamada “Firmamız kararnamenin potansiyel sonuçlarını değerlendiriyor ve etkilerini tam olarak anlamaya çalışıyor” denildi.

ByteDance firması tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararnamenin kendilerini şoke ettiği dile getirildi.

Trump, Perşembe günü imzaladığı kararnameyle TikTok ve WeChat uygulamalarını üreten ByteDance ve Tencent firmalarıyla iş yapılmasına yönelik bir yasağın 45 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Trump yönetimi ve Amerikan Kongresi, Çinli sosyal medya şirketlerinin ABDli kullanıcıların kişisel verilerini Pekin yönetimi ve istihbarat örgütleriyle paylaşmasından endişe ediyor. Ancak her iki şirket de Çin hükümetiyle bu yönde bir bilgi paylaşımında bulunmadıklarını dile getiriyorlar.

Pekin yönetimi söz konusu kararları siyasi baskılar olarak niteliyor ve reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin konuya ilişkin olarak yaptığı son açıklamada “ABD, ulusal güvenlik konusunu firmalar ve diğer ülkelere baskı için sık sık kullanıyor” dedi. Sözcü bu kararların Amerikalı şirketler ve tüketicilere de zarar vereceğini söyledi.

Çin hükümeti ABD’nin aldığı kararlara misilleme yapacağını dile getiriyor.

