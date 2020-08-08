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TikTok Trump'ın Kararnamesini Yargıya Taşıyabilir

08.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

TikTok uygulamasının üreticisi ByteDance firması, Başkan Trump'ın kendileriyle iş yapılmasına yasak getirecek kararnamesini eleştirdi. Firma kararnameyle ilgili yasal yollara başvurabileceklerini açıkladı

TikTok Trump'ın Kararnamesini Yargıya Taşıyabilir

Sosyal medya video uygulaması TikTok, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’li şirket ve kişilerin uygulamanın üreticisi ByteDance firmasıyla iş yapmasını engelleyen kararnamesini eleştirdi. Firma kararnameyle ilgili yasal yollara başvurabileceklerini açıkladı.

Trump, Perşembe günü imzaladığı kararnameyle TikTok ve WeChat uygulamalarını üreten ByteDance ve Tencent firmalarıyla iş yapılmasına yönelik bir yasağın 45 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

ByteDance firması tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararnamenin kendilerini şoke ettiği dile getirildi.

ByteDance, kararnamenin yasal dayanağı olmadığını ve konunun yargıya taşınabileceğini belirtti.

WeChat uygulamasının üreticisi Tencent firması da konuyu değerlendirdiklerini açıkladı. Firma tarafından Hong Kong Borsası’na gönderilen açıklamada “Firmamız kararnamenin potansiyel sonuçlarını değerlendiriyor ve etkilerini tam olarak anlamaya çalışıyor” denildi.

WeChat mesaj uygulamasının yaklaşık 1 milyardan fazla kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor.

Trump yönetimi ve Amerikan Kongresi, Çinli sosyal medya şirketlerinin ABDli kullanıcıların kişisel verilerini Pekin yönetimi ve istihbarat örgütleriyle paylaşmasından endişe ediyor. Ancak her iki şirket de Çin hükümetiyle bu yönde bir bilgi paylaşımında bulunmadıklarını dile getiriyorlar.

Pekin yönetimi söz konusu kararları siyasi baskılar olarak niteliyor ve reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin konuya ilişkin olarak yaptığı son açıklamada “ABD, ulusal güvenlik konusunu firmalar ve diğer ülkelere baskı için sık sık kullanıyor” dedi. Sözcü bu kararların Amerikalı şirketler ve tüketicilere de zarar vereceğini söyledi.

Çin hükümeti ABD’nin aldığı kararlara misilleme yapacağını dile getiriyor.

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