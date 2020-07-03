TikTok’u Play Store üzerinden kaldırttı

Hindistan’daki Google Play Store‘da artık TikTok ve diğer 7 Çin menşeli popüler uygulamalaya erişmek mümkün değil. Play Store’dan kaldırılan Çin menşeli uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

• TikTok

• Helo

• Mi Video Call – Xiaomi

• DU Browser

• DU Privacy

• Cache Cleaner – DU App Studio

• Clean Master – Cheetah Mobile

• Wonder Camera

TOPLAM 59 UYGULAMAYI YASAKLAMIŞTI

Hindistan hükümeti aralarında TikTok‘un yanı sıra WeChat, Weibo, Mi Community ve Clash of Kings gibi tam 59 adet Çin uygulamasını yasaklamıştı. Hükümet, bu uygulamaların Hindistan’daki kullanıcıların verilerini Çin hükümeti ile paylaştığını dile getirmişti.

Hindistan’ın kullanıcı ve veri gizliliğini hiçe sayan Çin menşeli uygulama ve firmalara karşı olan bu tutumu uzun süre değişmeyecek gibi görünüyor. Muhtemelen yasaklanan uygulamalar teker teker Play Store’dan kaldırılmaya devam edecek.

Hükümetlerin aldığı bu tip kararlara Google’ın yanı sıra Apple da uymak zorunda. Misal, geçtiğimiz yıllarda Çin hükümeti tüm VPN servislerini yasaklamıştı. Apple da iOS’in uygulama mağazası olan App Store’dan tüm VPN uygulamalarını kaldırmak zorunda kalmıştı.

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