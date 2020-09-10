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TikTok uğruna insan sağlığını hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 19:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, ayaklarıyla çiğnediği biberleri TikTok’ta beğeni almak için videoya çeken şahsın çalıştığı firmaya 13 bin 954 lira ceza kesildi.Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üreten bir şirkette çalışan şahıs, TikTok uygulamasında beğeni almak için dans ederek biberleri ayaklarıyla çiğnedi.

Çanakkale’de, ayaklarıyla çiğnediği biberleri TikTok’ta beğeni almak için videoya çeken şahsın çalıştığı firmaya 13 bin 954 lira ceza kesildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üreten bir şirkette çalışan şahıs, TikTok uygulamasında beğeni almak için dans ederek biberleri ayaklarıyla çiğnedi. O anlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandığı andan itibaren tepkiler çığ gibi büyüdü. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmaların ardından şahsın çalıştığı firma belirlendi. O firmaya gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesilirken, imalat hazırlığındaki 2,5 ton turşuluk biber de imha edildi.

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