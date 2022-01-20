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TikTok'un en zengin kraliçesi! Charli D'amelio'nun bir yıllık kazancı dudak uçuklattı: Ünlü CEO'ları geride bıraktı

20.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

133 milyondan fazla takipçisiyle en fazla takipçiye sahip TikTok kullanıcısı unvanını elinde bulunduran 17 yaşındaki ABD'li dansçı Charli D'Amelio'nun 2021'de 17.5 milyon dolar kazandığı belirtildi. Charli D'Amelio'nun dudak uçuklatan kazancıyla ABD'nin bazı ünlü CEO'larından daha fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı.

TikTok'un en zengin kraliçesi! Charli D'amelio'nun bir yıllık kazancı dudak uçuklattı: Ünlü CEO'ları geride bıraktı

ABD'li ünlü dansçı Charli D'Amelio, TikTok'u sallamaya devam ederken, Forbes tarafından 2021'de kazandığı para açıklandı. TikTok'ta 133 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki D'Amelio, TikTok'un en fazla takipçiye sahip kullanıcısı olarak nitelendirilmekte.

TIKTOK ÜNLÜSÜ D'AMELIO MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

TikTok'ta sponsorlu içerikler üreten Charli D'Amelio'nun TikTok'taki unvanının, bir TV şovunda yer almasının ve bir giyim markası kurmasının etkisiyle bir yılda 17.5 milyon dolar kazandığı bildirildi. Ortaya çıkan bilgilere göre ise 17 yaşındaki Charli, ABD'nin ünlü şirketlerindeki önemli yöneticilerden bile daha fazla kazandı.

CHARLI D’AMELIO

Charli D'Amelio, TikTok'ta bir ilki başardıCharli D'Amelio, TikTok'ta bir ilki başardı

D'AMELIO'NUN KAZANCI, APPLE CEO'SU COOK'U BİLE GEÇTİ

2020'de S&P 500'deki bir şirketin CEO'su için ortalama kazancın 13.4 milyon dolar olduğu ifade edildi. 2020'de Starbucks'ın CEO'su Kevin Johnson 14,7 milyon dolar, McDonald's'tan Chris Kempczinski ise 10.8 milyon dolar kazandı. Piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk şirket olan Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 14.7 milyon dolar kazanabildi. Charli D'Amelio ise 2021'de de olsa kazancıyla tüm bu isimlerin önüne geçmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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