TikTok'un Kanada'da faaliyet göstermesi yasaklanmıştı! Arnavutluk da TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartışıyor

Kanada federal hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un ülkedeki operasyonlarını durdurmasını talep etti. Ancak bu karar, Kanadalıların popüler sosyal medya uygulamasına erişimini engellemeyecek.

Kanada'dan sonra Arnavutluk da harekete geçti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama TikTok ve Snapchat'i Arnavutluk'ta tamamen yasalamak gibi köklü bir karar almaları gerektiğini söyledi.

"TİKTOK'U YASAKLAMAK GİBİ KÖKLÜ BİR KARAR ALMALIYIZ"

Başbakan Rama, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybetmesinin, devlet ve halkın etkin tepki vermesini gerektiren bir trajedi olduğuna vurgu yaptı.

16 yaşından küçük çocukların sosyal ağlara erişiminin bazı ülkelerde kısıtlı olduğunu belirten Rama, "Hükümet olarak ikilemimiz, filtreler uygulamak yönünde ilerleyip ilerlemememiz gerektiğidir. Şimdiye kadarki tüm deneyimlerde bu filtrelerin etkinliğinin çok düşük olduğunu ve çevrim içi dünyada şiddete yönelik teşviklerin ve zorbalığın sadece arttığını öğrendik. Belki de TikTok ve Snapchat'i Arnavutluk'ta tamamen yasaklamak gibi köklü bir karar almalıyız." ifadelerini kullandı.

Rama, teklifin tartışılmak üzere ebeveynlere sunulacağını ve tüm okulların mümkün olduğunca demokratik bir karar alma konusunda çalışacağını söyledi. Okullarda güvenliğin sağlanması için alınacak önlemlerle ilgili de konuşan Rama, yakında her okul ve sınıfın kameralarla izleneceğini kaydetti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım’da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan, yarın Tiran'da öğrencilerin güvenliğinden endişe duyan veliler, Fan Noli İlkokulundan Eğitim ve Spor Bakanlığına kadar yürüyecek.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır