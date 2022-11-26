TikTok'un popüler trendi işe yarıyor mu?

Sosyal medya platformu TikTok paylaşılan sağlık ve güzellik akımlarıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde sosyal medyada sık sık önerilen “internal shower” ise bunlardan biri. “İç duş" veya “iç organ duşu” olarak da adlandırılan bu detoks içeceği, kilo vermek isteyenlere ve sindirim problemi yaşayanlara öneriliyor.

NASIL YAPILIR?

İhtiyacınız olan 3 malzeme var:

Chia tohumu, limon ve içme suyu Bir su bardağının içine 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve üzerine yarım limon suyu ekleyin ve bardağı ılık su ile doldurun. Chia tohumları jelleşmesi için 10 dakika kadar bekleyin. Bu detoks suyunun aç karnına içilmesi öneriliyor.

Beslenme uzmanlarına göre “internal shower” aslında bir Meksika içeceği olan “Agua de Chia”nın bir benzeri.

NE İŞE YARAR?

Chia tohumu içeriğinde yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsak hareketliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Bu detoks suyunun diğer yararları işe şöyle;

Bağırsakları düzenler

Kabızlığı azalır

Kilo vermeyi destekler

Şişliği hafifletir

Toksinlerden arındırır

Tokluk sağlar (Ntv)



