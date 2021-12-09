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TikTok'un rüzgarı "mavi kuş"a da sıçradı!

09.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mavi kuş" olarak da tanınan Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. Görünüşe göre Twitter, Jack Dorsey'in yerine gelen yeni CEO Parag Agrawal ile yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

TikTok'un rüzgarı "mavi kuş"a da sıçradı!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, son zamanlarda platforma getirdiği yeni özellikler ile değil, yapılan CEO değişikliği ile konuşuluyor. Twitter için önemli bir döneme tanıklık eden CEO Jack Dorsey'in koltuğunda artık Parag Agrawal oturuyor. Yeni CEO'nun gelmesiyle birlikte Twitter'da yeni bir dönemin kapılarının açılacağı düşünülüyor. Nitekim yeni bir özellik hakkında gelen bir haber, bu konuda önemli bir gösterge oluyor. Üstelik bu özellik, hem TikTok hem de Twitter kullanan kişilerin hoşuna gidecek gibi görünüyor.

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TWITTER TEST ETMEYE BAŞLADI

Twitter, sosyal medya platformu TikTok’taki video akış özelliğini Hindistan’da kullanıma sunarak test etmeye başladı. Yani diğer bir değiş ile TikTok'taki video akış rüzgarı, Twitter'a da sıçradı.

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Yeni özelliğin Keşfet sekmesinde yer aldığı söyleniyor. Böylece kullanıcılar, aşağıya doğru hareket eden videoları Twitter'da izleyebilecek.

Twitter’dan önemli yasak!Twitter’dan önemli yasak!

FACEBOOK VE INSTAGRAM DA KULLANIYOR

Aslında TikTok'taki rüzgar sadece Twitter'a sıçramış değil. Meta çatısı altında bulunan Facebook ve Instagram da TikTok ile başlayan video akışını kullanmaya başlamıştı.

Süper Takip, Twitter Blue ve Twitter Spaces gibi özellikler sunan Twitter'ın yeni CEO ile başlayan dönemde birçok özelliği daha kullanıcılara sunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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