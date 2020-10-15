TikTok ve Kansersiz Yaşam Derneği Meme Kanseri Farkındalık Ayı için bir araya geldi

İstanbul, Türkiye - 15 Ekim 2020: Dünya genelinde her yıl Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve konuyla ilgili farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenleniyor.

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok da buradan hareketle, Dida Kaymaz tarafından kurulan Kansersiz Yaşam Derneği’yle bir araya geldi. 15 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında, Kansersiz Yaşam Derneği’nin resmi TikTok hesabında canlı yayın etkinlikleri yapılacak. Etkinlikte profesörler, doktorlar ve fizyoterapistler meme kanseri farkındalığının önemini vurgulayacak, semptomlar ve tedavi konusunda eğitici konuşmalar gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre meme kanseri her yıl dünyada yaklaşık iki milyon kadını etkiliyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 18.000 kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Kansersiz Yaşam Derneği, kansersiz bir dünya olasılığını anlatmayı, eğitimler, motivasyon konuşmaları ve projelerle kanser konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kansersiz Yaşam Derneği bu konuda şöyle bir açıklama yaptı: “Bugüne kadar sağlıklı insanların sağlıklı kalması, kanser hastalarının tedavi şartlarının iyileştirilmesi konusunda pek çok projeye imza attık. Özellikle gençler tarafından kullanılan TikTok’la yaptığımız işbirliği sayesinde, daha geniş bir kitleye ulaşarak, sağlıklı ve kansersiz bir yaşamın mümkün olduğunu duyurmak istiyor ve ‘en iyi ilaç, doğru bilgidir’ mottosuyla herkesi TikTok üzerinden canlı olarak yayınlanacak seminerlere çağırıyoruz”