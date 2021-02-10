TikTok ve Universal Music anlaştı

Kasım ayında Sony Music ve aralık ayında Warner Music Group ile anlaşmaları duyurduktan sonra, ByteDance’e ait video uygulaması TikTok, dün Universal Music Group ile “genişletilmiş” bir küresel lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, UMG ve TikTok arasındaki yeni küresel anlaşma “plak sanatçıları ve şarkı yazarları için adil tazminat sağlıyor ve şirketlerin mevcut ilişkilerini önemli ölçüde genişletiyor ve geliştiriyor”.

TİKTOK VE UMG DAHA YAKIN ÇALIŞACAK

TikTok’taki kullanıcılar artık UMG’nin tam kataloğuna erişiyor. İki marka yeni özellikler ve içerik getirmek için birlikte çalışmaya devam etme kararı aldı. UMG ve TikTok, yeni müzik deneyimleri ve özellikleri geliştirmeyi ortak hedefleri haline getirdiğini bildirdi. Tiktok ve Universal Music iş birliklerini teşvik etmek için her zamankinden daha yakın çalışacak. TikTok’un viral yönü, UMG Group’a dünya çapında milyonlarca kullanıcıya erişim sağlıyor. Bir şarkı (yeni veya eski) TikTok’ta popüler hale geldiğinde, müzik listelerinde zirveyi görüyor. Dolayısıyla telif hakkı sahibi için de gelir oluşturuyor.