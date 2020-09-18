TikTok ve WeChat ABD'de 48 saat içinde yasaklanabilir

Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın satışlarını öngören bir anlaşmayı onaylamaması halinde 48 saat içinde ülkede yasaklanmış olacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarının video paylaşım uygulaması TikTok ile mesajlaşma uygulaması WeChat'i indirmesini engelleyen bir kararname çıkarılacağını duyurdu.

Kararname ile bu uygulamaların her türlü uygulama mağazalarından dağıtımı yasaklanacak.

ABD yönetimi, Çin kökenli bu uygulamaların ulusal güvenliği tehdit edebileceğini düşünüyor.

California merkezli Oracle ile TikTok'un sahibi ByteDance arasında ortaklık anlaşması imzalanması ve anlaşmanın Trump tarafından onaylanması halinde ise TikTok ABD'de yasaklanmayacak.

Trump'ın anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı henüz bilinmiyor ancak Pazar gününe dek durumu gözden geçirmesi bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yasaklama kararı, Trump'ın Ağustos ayında imzaladığı başkanlık kararnamesini takip ediyor.

Bakan Wilbur Ross konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan'ın talimatı üzerine Çin'in Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerini toplamasına karşı mücadelede önemli bir adım attık" dedi.