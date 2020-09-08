TikTok, yaygın biçimde paylaşılan intihar videosunu kaldırmaya çalışıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok, platformda çokça paylaşılan, intihar eden bir kişinin yer aldığı videoları kaldırmaya çalışıyor.

Platformda birkaç gündür paylaşılan video Facebook'tan dolaşıma girdi ve Instagram'da da paylaşıldı.

Özellikle gençlerin çok yaygın kullandığı uygulamada yer alan bu vídeo yüzünden pek çok gencin travma yaşadığını bildiren TikTok, aynı videoyu tekrar tekrar yükleyen hesapları da yasaklayacağını duyurdu.

TikTok ve Facebook'tan açıklama

TikTok adına açıklama yapan yetkili, "Sistemlerimiz, intiharı sergileyen, öven, yücelten veya intihara teşvik eden içeriğe karşı politikalarımızı ihlal ettiği için bu klipleri otomatik olarak algılayıp işaretliyor" dedi.

Facebook ise BBC'ye yaptığı açıklamada benzeri ifadeler kullanarak, "Orijinal videoyu Facebook'tan geçen ay, yayınlandığı gün kaldırdık. O günden bu yana tüm yüklemeleri kaldırmak için otomasyon teknolojisini kullanıyoruz" dedi.

"Kızımda travma sonrası stres bozukluğu olabilir"

İskoçya'nın Edinburgh kentinde videoyu izleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi BBC'ye, kızlarının travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceğini dile getirdi.