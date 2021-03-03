TikTok yıldızları geleceğin milyarderi olacak: Paylaşım başına 477 bin...

Ülkemizde de sevilerek kullanılan TikTok, diğer sosyal medya uygulamalarına göre daha yeni. 2016 yılında piyasaya sürülen TikTok’tan yeni yapılan bir araştırmaya göre geleceğin milyarderleri çıkacak.

TikTok’un rekorlar kıran kullanıcılarından 6 yaşındaki Charlie D'Amelio, sosyal medyadan yaptığı marka paylaşımları için post başına 46,532 pound (yaklaşık 478 bin TL) talep ediyor. Genç kızın 2033 yılına kadar 1 milyar pound kazanması öngörülüyor.

TIKTOK'TA NELER OLUYOR?

İlk olarak Ekim 2016'da piyasaya sürülen video paylaşım uygulaması, kullanıcıların dans ederken, şarkı söylerken, oyunculuk yaparken, sihirbazlık numaralar yaparken veya hayatla ilgili tavsiyelerde bulunurken kendilerinin kısa videolarını paylaşıyorlar.

Araştırmacılar, bir "TikTok para hesaplayıcısı" kullanarak, platformun en çok takip edilen bazı kullanıcılarının kazanç potansiyelini gözden geçirdiler.

Daha sonra, yılda ortalama sadece beş sponsorlu gönderi yayınlarlarsa, her birinin ilk bir milyarını kazanmasının kaç yıl süreceğini hesapladılar.