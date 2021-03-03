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TikTok yıldızları geleceğin milyarderi olacak: Paylaşım başına 477 bin...

03.03.2021 08:10 | Son Güncelleme:
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En yeni sosyal medya platformlarından biri olan TikTok’ın ve TikTok ünlülerinin durdurulamayan yükselişi bir araştırma ile gözler önüne serildi. Yeni yapılan araştırmaya göre geleceğin milyarderleri TikTok yıldızları arasından çıkacak.

Ülkemizde de sevilerek kullanılan TikTok, diğer sosyal medya uygulamalarına göre daha yeni. 2016 yılında piyasaya sürülen TikTok’tan yeni yapılan bir araştırmaya göre geleceğin milyarderleri çıkacak.

TikTok’un rekorlar kıran kullanıcılarından 6 yaşındaki Charlie D'Amelio, sosyal medyadan yaptığı marka paylaşımları için post başına 46,532 pound (yaklaşık 478 bin TL) talep ediyor. Genç kızın 2033 yılına kadar 1 milyar pound kazanması öngörülüyor.

TIKTOK'TA NELER OLUYOR?

İlk olarak Ekim 2016'da piyasaya sürülen video paylaşım uygulaması, kullanıcıların dans ederken, şarkı söylerken, oyunculuk yaparken, sihirbazlık numaralar yaparken veya hayatla ilgili tavsiyelerde bulunurken kendilerinin kısa videolarını paylaşıyorlar.

tablo

Araştırmacılar, bir "TikTok para hesaplayıcısı" kullanarak, platformun en çok takip edilen bazı kullanıcılarının kazanç potansiyelini gözden geçirdiler.

Daha sonra, yılda ortalama sadece beş sponsorlu gönderi yayınlarlarsa, her birinin ilk bir milyarını kazanmasının kaç yıl süreceğini hesapladılar.

ZİRVEDE CHARLIE D'AMELIO VAR

100 milyondan fazla TikTok takipçisi olan Charlie D'Amelio zirveye çıktı. Şimdiye kadar 1.748 gönderi paylaştı, bu yüzden bir milyara ulaşması için önümüzdeki 12 yıl içinde 21.491 gönderi yapması gerekecek ve nihayet 2033'te 28 yaşındayken milyarder statüsü kazanacak.

Charlie'yi yakından takip eden Addison Rae, 37 yaşındayken 1 milyarı kazanması için 30.407 gönderi daha paylaşması gerekecek.

Sırada 31 yaşındaki Zach King var. Sihir numaraları sergileyen TikToker'in şu anda yalnızca 260 yayını var ve bu sayıyı 41.044 artırarak milyarder olabilir.

Dördüncü sırada, önümüzdeki 23 yıl içinde 1 milyarı bulması için 41.188 gönderi paylaşması gereken Bella Poarch var. Beşinci sırada ise Spencer X adlı TikTok’er yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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