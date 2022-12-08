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TikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlar

08.12.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcıları yeni bir akımla daha dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bilimsel dayanağı olmayan hatta ölümcül olabilecek akımlarla gündeme gelen TikTok’ta bu sefer ağız bantlama akımı olay yarattı. Ağızlarını bantlayarak uyuyanlar, daha rahat nefes aldıklarını ve zayıfladıklarını iddia etti. Uzmanlar ayaklandı.

TikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok’ta başlayan ağız bantlama akımı uzmanları ayaklandırdı. Gündemden düşmeyen sosyal medya platformu son günlerde yeni bir zayıflama yöntemi sıklıkla kullanıcıların karşısına çıkıyor. İnsanların ağzını bantlayarak uyumasını tavsiye eden bu trendin ise bazı insanlar için ölümcül olabilecek sonuçları bulunuyor. Sağlık uzmanları ağız bantlamanın tehlikeleri konusunda uyardı.

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PAYLAŞIMLAR MİLYONLARCA İZLENDİ

Tiktok’ta geceleri yatmadan önce ağız bantlayarak uyumayı içeren yüz binlerce video paylaşıldı. Ağız bandı üreticisi Somnifix, ağız bantlayarak insanların burundan nefes aldığını ve böylece daha fazla yağ yakarak kilo vermenin hızlandığını öne sürdü. İddialara göre; ağız bantlayarak uyuyanların vücudunun rahatladığı, horlamayı durdurduğunu ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı olduğunu iddia etti.

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ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Ntv’de yer alan habere göre; ABD’de yer alan Güney California Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, viral olan trendin ölümcül tehlikelerine dikkat çekti.

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Dasgupta, “Uyku apneniz varsa, ağzınızı bantlamak çok tehlikeli olabilir. Ağız bantlamanın faydalarına dair sınırlı kanıt var ve çok dikkatli olmanız lazım. Bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir doktorla konuşmanız gerekli” diye konuştu.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanıyor. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabiliyor. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlanıyor. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırıyor.

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Diğer taraftan sağlık uzmanları, uygu apnesinin yanı sıra ağız bantlamanın burnundan rahatlıkla nefes alamayan kişiler için de ölümcül olabileceğini vurguladı.

Michigan Sağlık Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Megan Acho, "Burun tıkanıklığınız veya farkında olmadığınız nazal bir hastalığınız varsa ağzınızı bantlarsanız hava akışını sınırlayabilirsiniz ya da tamamen durdurabilirsiniz” dedi.

Öte yandan, ağız bantlama yeni bir uygulama değil, ancak milyonlarca kullanıcının deneyimlerini paylaştığı TikTok'ta popülaritesini artırdı. Bazı videolar 500 bine kadar beğeni aldı ve "ağız bantlama" etiketi 43 milyondan fazla görüntülendi.


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