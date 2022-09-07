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  4. TikTok zıvanadan çıktı! Şimdi de slugging akımı: Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

TikTok zıvanadan çıktı! Şimdi de slugging akımı: Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

07.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore’den yayılmaya başlayan yeni bir güzellik akımı izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. TikTok’da ortaya çıkan bu akım sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Cilt güzelliğini iyileştirdiği iddia edilen bu akımın aslında her şeyi daha kötü hale getirdiği belirtildi. Her gece uyumadan önce yapılması tavsiye edilen bu uygulama sonucu akne ve sivilce oluşumu daha da hızlanacaktır.

TikTok zıvanadan çıktı! Şimdi de slugging akımı: Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Dermatologlar, TikTok’ta ortaya çıkan çılgın akıma karşı uyarıyor. Kore’de başlayan şu anda dünyada özellikle kadınlar arasında hızla yayılan bu akıma ait videolar milyonlarca izleniyor.

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SLUGGING NEDİR?

TikTok’ta başlayan bu akım sabahları parlak, yumuşak bir ten ile uyanmak amacıyla yatmadan önce yüzünüzü vazelinle yıkamayı içerir.

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Uyumadan önce yüzü vazelinle yıkamak gözenekleri tıkayarak sivilce ve akne oluşumuna neden olacaktır. TikTok’ta yayılan cilt bakım akımına slugging deniyor.

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Vazelin gibi kalın merhemler kullanmak, cildin gece boyunca kurumasını önleyerek nemi hapsetmeye yardımcı olabilir. Ancak ciltte sivilce ve akne oluşumunu hızlandıracaktır.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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