TikTok zıvanadan çıktı! Şimdi de slugging akımı: Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Dermatologlar, TikTok’ta ortaya çıkan çılgın akıma karşı uyarıyor. Kore’de başlayan şu anda dünyada özellikle kadınlar arasında hızla yayılan bu akıma ait videolar milyonlarca izleniyor.

SLUGGING NEDİR?

TikTok’ta başlayan bu akım sabahları parlak, yumuşak bir ten ile uyanmak amacıyla yatmadan önce yüzünüzü vazelinle yıkamayı içerir.

Uyumadan önce yüzü vazelinle yıkamak gözenekleri tıkayarak sivilce ve akne oluşumuna neden olacaktır. TikTok’ta yayılan cilt bakım akımına slugging deniyor.

Vazelin gibi kalın merhemler kullanmak, cildin gece boyunca kurumasını önleyerek nemi hapsetmeye yardımcı olabilir. Ancak ciltte sivilce ve akne oluşumunu hızlandıracaktır.



