TikTok’a “Çocukların Mahremiyetini İhlal” Suçlaması

Amerika’da özel hayatın gizliliği savunan gruplar popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un çocukların mahremiyetini ihlal etmek suretiyle onları riske soktuğu uyarısında bulundu. Yapılan suç duyurusunda TikTok’un 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini ailelerinin rızası olmadan topladığı belirtildi. Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyetini Koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. TikTok bunun ardından genç kullanıcılar için kısıtlama modu getirerek uygulamayı yenilemişti.
ABD’li yetkililer çocuklar ve gençler arasında popüler olan uygulamanın sahibinin Çinli bir firma ve hedef kitlesinin de çocuklar olması nedeniyle uygulamayı yakından takip ediyor. TikTok ise mahremiyet konusunu ciddiye aldığını belirtti.
"13 yaşından küçük çocukların bilgileri ailelerinin rızası dışında toplanıyor"
Aralarında Reklamsız Çocukluk Kampanyası ve Dijital Demokrasi Merkezi gibi kuruluşların bulunduğu 20 gruptan oluşan bir koalisyon, Perşembe günü Federal Ticaret Komisyonu’na TikTok hakkında 13 yaşından küçük çocukların bilgilerini ailelerinin rızası dışında topladığı suçlamasında bulundu.
Mahremiyetin korunmasını savunan gruplar çocukların TikTok’u ailelerinin izni olmadan kullanmasının kolay olduğu belirtiyor. 20 grup tarafından yapılan ortak açıklamada, çocukların sahte doğum tarihiyle üye olarak, uygulamanın sınırlama olmayan yetişkin versiyonunu kullanabilecek olmasından duydukları kaygıyı belirtti.
TikTok, kullanıcılardan topladığı lokasyon, mesaj içeriği ve izlenen videolar gibi bilgilerle karşılarına hangi yeni videoları ve reklamları çıkartacağını belirliyor.
Federal Ticaret Komisyonu’ndan TikTok suç duyurusuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
TikTok elektronik posta aracılığıyla yaptığı açıklamada mahremiyeti ciddiye aldığını ve uygulamanın kullanıcıları için güvenli ve eğlenceli bir ortam sunmasını sağlama konusunda kararlı olduğunu bildirdi.