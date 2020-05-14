TikTok’a “Çocukların Mahremiyetini İhlal” Suçlaması

Amerika’da özel hayatın gizliliği savunan gruplar popüler sosyal medya uygulaması TikTok’un çocukların mahremiyetini ihlal etmek suretiyle onları riske soktuğu uyarısında bulundu. Yapılan suç duyurusunda TikTok’un 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini ailelerinin rızası olmadan topladığı belirtildi. Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyetini Koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. TikTok bunun ardından genç kullanıcılar için kısıtlama modu getirerek uygulamayı yenilemişti.

ABD’li yetkililer çocuklar ve gençler arasında popüler olan uygulamanın sahibinin Çinli bir firma ve hedef kitlesinin de çocuklar olması nedeniyle uygulamayı yakından takip ediyor. TikTok ise mahremiyet konusunu ciddiye aldığını belirtti.

"13 yaşından küçük çocukların bilgileri ailelerinin rızası dışında toplanıyor"

Aralarında Reklamsız Çocukluk Kampanyası ve Dijital Demokrasi Merkezi gibi kuruluşların bulunduğu 20 gruptan oluşan bir koalisyon, Perşembe günü Federal Ticaret Komisyonu’na TikTok hakkında 13 yaşından küçük çocukların bilgilerini ailelerinin rızası dışında topladığı suçlamasında bulundu.