TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

Begüm Polat TikTok fenomenlerinden biri. Çektiği videoların dışında şarkıları ve o şarkılara çektiği seksi kliplerle özellikle gençler arasında epey tanınıyor. Begüm Polat son paylaşımıyla yine olay oldu. Vücut hatlarını neredeyse ortaya çıkaracak bir kıyafet giyen fenomen isim, yaptığı seksi dans ile kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

BEGÜM POLAT'TAN SEKSİ DANS

TikTok'ta 2 Milyon abonesi bulunan fenomen, yaptığı dansla yine adından söz ettirdi. Daha önce bir şarkısına çektiği kliple gündeme gelmişti.

Kalçasını neredeyse açıkta bırakan bir kıyafet giyen fenomen, Çakal & Arem Ozguc & Arman Aydin- Diyardan Diyara isimli şarkıyla video paylaştı.

Göğüs büyütme ve liposuction yaptıran Polat, tercih ettiği kıyafetlerle dekolte vermekten geri kalmıyor. Son paylaşımında da tercih ettiği kıyafet yine vücut hatlarını ortaya çıkaran cinsten.

KAMYON KASASINDA KONSER VERMİŞTİ

Begüm Polat, TikTok'ta adını duyurduktan sonra şarkı çıkartmaya karar vermiş ve klipler çekmişti. Fenomene ilgili en çok konuşulan konulardan biri ise kamyon kasasında verdiği konser olmuştu.

Tokat’ta düzenlenen Gökbel Yaylası Çiçek Festivaline katılan Begüm Polat'ın sahne olarak kamyon kasası kullanması dikkat çekmişti. Polat, kamyon kasasında sahneye çıkarak gündem oldu.

KLİPLERİ OLAY OLDU

Begüm Polat, şarkılarına çektiği seksi kliplerle uzun süre adında bahsettirdi. Müstehcen bulunan kliplere tepki oldukça büyük oldu.

Kimileri klipteki cesur sahnelere tepki yağdırırken, kimileri de bir 'sanat' diyerek Polat'a sahip çıktı.





