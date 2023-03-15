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TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

14.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya platformları, insanların sadece birbiriyle iletişim kurduğu bir mecra olmanın ötesine geçerek içerik üreticilerinin de hayatını değiştiren bir iş alanı hâline geldi. Özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi uygulamalar üreticilerin kendi hikâyelerini, düşüncelerini izleyicilere aktararak para kazanmalarını sağlıyor. Ancak, bunun için kaliteli ve doğru ekipmanlara sahip olmak son derece önemli.

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Sosyal medya için kaliteli içerikler üretmek, farklı ve ilgi çekici fikirler bulmakla başlar. Fakat fikirlerinizi hayata geçirirken kaliteli ekipmanlara sahip olmanız başarının ilk anahtarıdır. Kameralardan farklı ışıklara ve kaliteli bir ses için mikrofonlara kadar size özel bir seçki hazırladık. Siz de sosyal medya içerik üreticisi olmak istiyorsanız sizin için hazırlanan ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Göz alıcı bir görüntünün sırrı: Canon D.Cam EOS R +MT ADPT EF-EOS R Fotoğraf Makinesi

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

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Kaliteli bir içeriğin ilk adımı iyi bir kameraya sahip olmaktan geçiyor. Her bütçeye uygun, farklı özelliklere sahip kameralar bulunur. Canon D.Cam EOS R +MT ADPT EF-EOS R Fotoğraf Makinesi, markanın aynasız tam kare kamera serisinin bir ürünü. 4K video kaydı ve farklı amaçlar için kullanabileceğiniz birçok lens sayesinde makine, düşük ışık koşullarında bile net ve ayrıntılı çekim yapmanıza olanak sağlıyor.

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2. Sesinizin gücünü içeriklerinize taşıyın: RØDE NT-USB MINI Kulaklık Preamlifikatörlü USB Mikrofon

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

İyi bir içerik için görüntü kadar ses de önemli. Kaliteli bir mikrofon, sesinizi pürüzsüz bir şekilde karşıya aktarmanızı sağlar. RØDE NT-USB MINI, Sökülebilir manyetik ayaklı, Dahili Pop Filtreli, Kulaklık Preamlifikatörlü USB Mikrofon, bu amaçla üretilir. Ürün; podcast, Vlog, müzik kaydı ve diğer uygulamalarda başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Seste gecikmeyi önleyen sistemi ve ses ayar düğmeleri sayesinde profesyonel işler yapmaya uygun olan cihaza bir şans verebilirsiniz.

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3. Profesyonel görüntülerin sırrı: Elinchrom D-LITE RX ONE/ONE YUMUŞAK KİTİ (EL20847.2)

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Ne kadar kaliteli bir kameraya sahip olsanız da yeterli ortam ışığına yoksa istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Elinchrom D-LITE RX ONE/ONE YUMUŞAK KİTİ (EL20847.2), spot ışığı fotoğrafçılığı ve stüdyo çalışmaları için tasarlanmış bir ışıklandırma seti. Flaş ünitesi ve softbox içeriği ile size kaliteli bir aydınlatma sağlar. Taşınabilir hafif yapısı sayesinde onu farklı mekânlarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

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4. İçerik üreticilerinin gözdesi: Manfrotto 3 Yollu Başlı 3 Bölümlü Tripod, Profesyonel Fotoğraf Aksesuarları Kiti, Kamera Kafalı Kamera Tripodu

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Bulanık çekimlere son verin! Manfrotto MK055XPRO3-3W Kiti Alüminyum 3 Yollu Başlı 3 Bölümlü Tripod, Profesyonel Fotoğraf Aksesuarları Kiti, Kamera Kafalı Kamera Tripodu; profesyonel çekimlerin vazgeçilmez ürünleri arasında bulunur. Dayanıklı alüminyum gövdesi ve üç farklı yöne ayarlanabilen ayakları sayesinde kameranızı sağlama alabilir, kusursuz çekimler yapabilirsiniz. Ürünün üç yollu başlığı sayesinde her zaman en doğru açıyı yakalayacaksınız.

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5. Aksiyon seven içerik üreticilerinin vazgeçilmezi: Zhiyun Crane M3 Pro C020116GP

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Her içerik üreticisi kamera karşısına geçerek video çekmez. Doğada, zorlu koşullarda ve hareket hâlinde video çekmek bulanıklık ve özellikle titreme sorunu yaşanmasına neden olabiliyor. Zhiyun Crane M3 Pro C020116GP gimbal bu sorununuzu ortadan kaldırmak için üretilir. Düşük ağırlıklı kamera ve telefonlar için üretilen ürün, üç eksenli bir açıya sahiptir. Ürünün hassas motorları, siz hareket hâlindeyken bile görüntünün sabit kalmasını sağlar.

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6. Her ortamda kayıt almayı seven kullanıcıların tercihi: GoPro HERO11 Black - Su Geçirmez Aksiyon Kamerası

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Aksiyon kamerası, özellikle macera tutkunları, sporcu ve gezgin içerik üreticilerine hitap eder. Dayanıklı yapısı sayesinde düşme ve çarpma gibi durumlarda cihazı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. GoPro HERO11 Black - Geçirmez Aksiyon Kamerası, 5,3 K60 Ultra HD video, 27 MP fotoğraf, 1/1,9 inç görüntü sensörü, canlı yayın, web kamerası, sabitleme cihazı su geçirmez özelliği, Ultra HD çekim kalitesiyle sizlere kusursuz bir deneyim sunar.

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7. Arka planınızı hayal gücünüzle şekillendirin: TAŞINABİLİR AÇILIR KAPANIR ROLL UP GREEN SCREEN (Yeşil, 85 * 200)

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Green screen, içerik üreticilerinin farklı arka planlar kullanabilmelerini sağlayan bir ürün. Evinizde çekim yaparken bir stüdyoda veya doğada olmak artık çok kolay. TAŞINABİLİR AÇILIR KAPANIR ROLL UP GREEN SCREEN (Yeşil, 85 * 200), açılır kapanır yapısı sayesinde kolay kullanım sağlayan kompakt bir tasarıma sahip. Yanında gelen taşıma çantası, ürünü istediğiniz alanda kolayca kullanabilmenize olanak sağlar.

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8. Sosyal medya içeriklerinizi uçuşa hazırlayın: DJI Mavic 3 Classic (DJI RC Ekranlı Kumandalı)

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

İçeriklerinizi farklı ekipmanlarla zenginleştirmek, hem mevcut takipçilerinizin beğenisini kazanacak hem size yeni takipçiler kazandıracak üretimler yapmanıza olanak tanır. Bu ekipmanlardan biri DJI Mavic 3 Classic (DJI RC Ekranlı Kumandalı) drone modeli. Havadan çekim yapmanıza olanak sağlayan ürün, 46 dakikalık uzun uçuş süresiyle dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekebilmesinin yanında gelişmiş birçok özelliği sayesinde kolay kullanım imkânı sunar.

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9. Telefonunuzu profesyonel bir kameraya çevirin: Sbs 9123 3 In 1(Fisheye + Wide + Macro) Lens Photo Kit

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

Büyük kameralar yerine, telefon ile içerik üretenlerin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan telefon lensleri, profesyonel içerikler üretmenize olanak sağlar. Sbs 9123 3 In 1(Fisheye + Wide + Macro) Lens Photo Kit, içeriğinde üç farklı lense sahiptir. Balık gözü, geniş açı ve makro lensler sayesinde en iyi çekimlere sahip olabilirsiniz. Lensler, birçok mobil cihaza kolaylıkla takılabildiği için pratik bir kullanım sağlar.

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10. Geniş çekimlerinizin vazgeçilmez parçası: iPhone ve Android Uyumlu Selfie Çubuğu Bluetooth Kablosuz Uzaktan Kumandalı

TikToker, Instagramer ya da Youtuber olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken ekipmanlar

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Selfie çubukları, arkanızdaki alan ile birlikte sizleri bir başkası çekiyormuş gibi içerik üretmenize olanak sağlar. Robeve markasının ürettiği ürün, ayaklı yapısı sayesinde bir tripod özelliği de gösterir. Kolay taşınabilmesi sayesinde her yere götürebileceğiniz ürün 70 santimetreye kadar uzayabilir. Bluetooth özellikli uzaktan kumandası sayesinde en iyi video ve fotoğrafları çekebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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