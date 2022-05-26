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TikTok'ta 469 bin kişi neden ders çalışan bir öğrenciyi izliyor?

26.05.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Yehya Mougharbel, haftada birkaç gün ders çalıştığı sırada telefonuyla kendisini çekiyor ve TikTok üzerinden yayın yapıyor, yüz binlerce kişi yayına bağlanıyor ve ona katılıyor.

TikTok'ta 469 bin kişi neden ders çalışan bir öğrenciyi izliyor?

Üniversite öğrencisi Yehya Mougharbel, haftada birkaç gün ders çalıştığı sırada telefonuyla kendisini çekiyor ve TikTok üzerinden yayın yapıyor, yüz binlerce kişi yayına bağlanıyor ve ona katılıyor.

22 yaşındaki Yehya, İngiltere'de üniversite öğrencisi ve sınavları için hazırlık yapıyor. TikTok'ta 469 bin takipçisi var.

Yehya'nın ders çalışırken yaptığı yayınlarda çok ilginç bir şey olmuyor, dans eden biri olmuyor ve kimse konuşmuyor. Sadece arka planda sakin bir müzik çalıyor.

Yehya, "İnsanlar benim ders çalışmamı izlemekten keyif alıyor, benimle birlikte çalışıyor ve böylece kendilerini yalnız hissetmiyor" diye anlatıyor.

Yaklaşık bir sene önce yayın yapmaya başlayan Yehya, bir noktada hesabına günlük 2-3 bin arası yeni takipçi geldiğini fak etmeye başladı.

Yehya, "Aslında bu yayınlara başlamamın en büyük sebebi kendimi ders çalışmaya zorlamaktı. Başka insanların da bunu faydalı bulduğunu gördüğümde her iki tarafın da işine yarayacak bir girişim olduğunu anladım" diyor.

Yehya, canlı yayın sırasında ders çalışmaya başladığından bu yana konsantrasyonunun daha iyi olduğunu söylüyor

'Tek başına çalışmak motivasyon eksikliğine yol açıyor'

6 bin kilometre ötede, Missouri'de yaşayan 24 yaşındaki Casey Keith tıp okuyor ve haftada iki gün Yehya'nın yayınlarına bağlanıyor.

Casey, özellikle Covid döneminde arkadaşlarıyla birlikte ders çalışmaya gittiği yerlerin kapanmasıyla motivasyonunun düştüğünü, bu dönemde Yehya'nın videolarına denk geldiğini ve bu sayede çalışmalarına devam ettiğini anlatıyor.

Casey, "Orada seninle birlikte ders çalışan birisinin olması çok güzel. Fiziksel olarak aynı ortamda olmadığımız için Yehya ile konuşamamak ama orada varlığını hissetmek çok faydalı. Dönüp sıkıldım, yemek yiyip yatmak istiyorum gibi şeyler söyleyemiyorum" diyor.

İngiltere'de Open University'de Eğitim Teknolojisi Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Leigh-Anne Perryman, tek başına çalışmanın "motivasyon eksikliğine ve başka şeylerle oyalanmaya" yol açabildiğini, bir başkasıyla çalışmanın ise çalışmayı kolaylaştırdığını ve faydalı olacak derecede dikkat dağıttığını söylüyor.

Perryman, "Pandemiden önce insanların kütüphanelerde veya kafelerde sessizce başka insanların yanında ders çalışması çok normaldi. Pandemi sırasında bunu yapmak zorlaştı. Bu tür canlı yayınlar ve videolar insanlara kolay ve güvenli bir alternatif oluşturdu" diyor.

Genellikle 50 dakikalık yoğun çalışmanın ardından 10 dakikalık aralar veren Yehya, bazen takipçilerinin sorularını yanıtlıyor ve onlara tüyolar veriyor.

Yehya'yı takip eden bir diğer kişi ise 25 yaşındaki hukuk öğrencisi Claire Cashman. Claire, TikTok'ta vakit geçirdiği bir gün Yehya'nın yayınına denk geldiğini ve çaldığı müziği çok beğendiğini anlatıyor.

Claire, "O kadar sade ve güzel ışıklandırılmış bir ortamdı ki orada bekleyip takipçileriyle konuşmasını bekledim. O günden beri hiç kaçırmıyorum" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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