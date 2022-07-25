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TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

22.07.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet kullanıcılarının favorisi olan, son yılların en popüler sosyal ağı TikTok birçok alandan içerikle hayatlara renk katmaya devam ediyor. Popüler kullanıcıların hayatı kolaylaştıran ürün tavsiyeleri de verdiği sosyal platform, tüm dünyadan sayısız insana ulaşıyor; her türden ürünü tek tıkla keşfetme imkânı sunuyor. TikTok'ta paylaşım rekoru kıran birbirinden pratik ve kullanışlı ürünlerle tanışmaya ne dersiniz?

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

TikTok kullanıcılarının evlerinde yer alan kullanışlı ürünleri hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız ''Evet.'' ise bu yazı tam size göre! Tüm dünyanın severek kullandığı TikTok'ta paylaşım rekorları kıran popüler ürünlerin pek çoğu yazımızda sizleri bekliyor. Kullandığınız ilk andan itibaren hayat kalitenizi arttıracak ve işinizi kolaylaştıracak birbirinden kaliteli ürünleri keşfetmeden alışveriş yapmayın! Haydi, hazırsanız başlıyoruz.

1. Bu ürünü çok seveceksiniz: Beemedic Sensörlü Şarj Edilebilir Sıvı Sabunluk

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

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Mutfak ve banyolarınızı son teknolojiyle donatmaya hazır mısınız? Beemedic Sensörlü Şarj Edilebilir Sıvı Sabunluk, kullanım kolaylığı ve ekstra hijyen sağlayan sistemiyle hayat kalitenizi arttırmayı vadediyor. 1200 mAh uzun ömürlü bataryası sayesinde uzun süreli kullanıma sahip olan ürün, muadillerinden farklı olarak pile ihtiyaç duymuyor ve USB ile kolayca şarj edilebiliyor. Ürün sadece köpük ve sıvı sabunlar için kullanılabiliyor. Kızılötesi sensörü sayesinde cihaza temas etmeden sabuna kolayca ulaşabilirsiniz. 350 ml'lik iç hacmi bulunan kaliteli ve kullanışlı ürün, uzun yıllar zevkle kullanabileceğiniz bir parça.

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2. Evinde romantik bir atmosfer oluşturmak isteyenlere: Fujika Dimlenebilir Astronot Gün Batımı Lamba

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

TikTok'ta popüler olan ürünlerin başında havalı aydınlatma ekipmanları geliyor. Fujika Dimlenebilir Astronot Gün Batımı Lamba, evinizin atmosferini değiştirerek stil sahibi bir mekân yaratmanızı sağlıyor. Heykel görünümlü formuyla dekoratif bir obje işlevini de yerine getiren parça, şarj edilebilir özelliği sayesinde kablosuz kullanıma uygun. Beş wattlık LED lambaya sahip olan ürünü hareket imkânı sağlayan başlığı sayesinde 360 ve 60 derecelik açılarda hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca ürünün kafa kısmında yer alan dokunmatik ayar sayesinde ışık parlaklığını ve yoğunluğunu ayarlamanız da mümkün.

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3. Zevk sahibi stiliyle evinizin havasını değiştirecek bir ürün: Karaca İnci LED Gece Lambası

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

Görünümüyle baştan sona göz alıcı bir stile sahip olan Karaca İnci LED Gece Lambası da keşfedilmeyi bekleyen ürünler arasında yer alıyor. Estetik bir görünüme sahip olan ürün, iki parçadan oluşuyor. Parlak seramik yüzeye sahip deniz kabuğu görünümü, romantik ve sıcak bir ambiyans yaratıyor. İçerisinde yer alan inci görünümlü aydınlatma topu ise saat pili olarak bilinen düğme piller ile çalışıyor. Mekânda hoş bir atmosfer oluşturan aydınlatma, seramik zemin üzerinde yansımalar yaratarak göz alıcı bir görünüm yakalıyor. İster baş ucunuzda ister evinizin herhangi bir köşesinde ürüne yer verebilir, yuvanıza mükemmel bir dokunuş katabilirsiniz.

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4. Evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı: Coverzone Kedi Köpek Tüy Toplayıcı

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

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Listede kedi ve köpek sahiplerinin kurtarıcısı olacak bir ürüne yer vermesek olmazdı. Coverzone Kedi Köpek Tüy Toplayıcı, pratik kullanımı sayesinde evcil hayvanların dökülen tüy sorununu ortadan kaldırıyor. Halı, kıyafet ve mobilya gibi pek çok yüzeyde kolayca kullanabileceğiniz ürün, tüm tüyleri biriktirme haznesine hapsediyor. Haznenin içerisinde yer alan tüy toplayıcı rulo, sadece saf su kullanılarak rahatlıkla temizlenebiliyor. Tutuşu kolaylaştıran ergonomik sapı sayesinde rahat kullanım sunan ürün, oldukça geniş rulo yüzeyine sahip. Tek temasta geniş bir alanı temizleyen rulo sayesinde kısa sürede evinizdeki tüm tüylerden kurtulabilirsiniz!

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5. Düzen meraklılarının vazgeçilmezi: Leefrei 6'lı Set Büyük Buzdolabı Kutusu

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

Eğer sıkı bir TikTok kullanıcısıysanız mutfak düzenleme videolarının ne kadar popüler olduğunu bilirsiniz. Leefrei 6'lı Set Büyük Buzdolabı Kutusu, düzen tutkunu olan herkesin ilgisini çekebilecek ergonomik bir tasarıma sahip. İçerisinde altı adet saklama kutusu bulunan set, yüksek kaliteli şeffaf plastik materyaller kullanılarak üretiliyor. BPA içermeyen ve gıdayla temasa uygun ürün, istiflenebilir tasarımı sayesinde yer kaplamıyor. Böylece dar alanları kullanışlı bir şekilde düzenlemenizi sağlıyor. Ürünü çekmece, derin dondurucu veya buzdolabı gibi alanların düzenini sağlamakta kullanabileceğiniz gibi banyo ve ardiye gibi alanlarda da setten yararlanabilirsiniz.

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6. Daima fit tarifler için: Philips Daily Collection Smoothie Mini Blender

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

Sağlıklı tarifler paylaşan pek çok TikTok hesabının kullandığı smoothie yapma makineleri de oldukça popüler. Siz de Philips Daily Collection Smoothie Mini Blender'a göz atarak öğrendiğiniz birbirinden lezzetli tarifleri hayata geçirebilirsiniz. Yer kaplamayan mini boyuyla her mutfağın kurtarıcısı olacak parçayla sadece sağlıklı içecekler değil, lezzetli soslar ve buzlu içecekler de yapabilirsiniz. İki kademeli hız ayarı ve buz kırma özelliği sayesinde pürüzsüz kıvamlı, yumuşacık içecekler yaratabileceğiniz ürün, ağızlıklı şişe ile gelir. Böylece hazırladığınız birbirinden lezzetli içeceklerinizi yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

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7. Kuru gıdaları güvenle saklayın: WINOMO Hava Geçirmez Saklama Kabı

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

İhtiyaca yönelik üretilmiş pek çok ürün TikTok sayesinde keşfedilmeye devam ediyor. WINOMO Hava Geçirmez Saklama Kabı, yiyeceklerinizi saklamak için kullanabileceğiniz muhteşem ürünlerden biri. On litrelik iç hacmi sayesinde korumak istediğiniz kuru gıdaları ürün sayesinde rahatlıkla saklayabilirsiniz. Özellikle pirinç gibi kuru gıdalar için biçilmiş kaftan olan cihazın hava geçirmeyi önleyen otomatik kapağı, böcek ve nemi engelleyerek pirinçleri koruyor. Ayrıca kuru gıdaların bayatlamasını da engelliyor. Minimal tasarımı sayesinde her büyüklükte mutfağa rahatlıkla uyum sağlayacak olan ürünü incelemeden geçmeyin!

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8. Serinletici tarifler denemek isteyenlere: WMF Küchenminis Dondurma Makinesi

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran kesinlikle sahip olmanız gereken eşya önerileri

Listenin son ürünü ise yaz aylarının muhteşem geçmesini sağlayacak WMF Küchenminis Dondurma Makinesi! Ürün; kapaklı derin dondurucu kabı, dondurma makinesi ve dondurma kaşığı içeren bir setten oluşuyor. Yoğurt, dondurma ve sorbe yapmanızı sağlayan üçü bir arada seti buz kabı olarak kullanmanız da mümkün. Kullanışlı tasarımı sayesinde tek ürünle lezzetli tariflere imza atabilirsiniz. Siz günlük rutininize devam ederken makinenin üzerinde yer alan zamanlayıcıyla dondurmanızın ne zaman hazır olacağını takip edebilirsiniz. Çelik haznesi sayesinde rahat kullanılan parçanın temizliği de çok kolay. Makinenin içerisine yerleştirilen hazneyi elinizde ya da bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok eşyalar
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