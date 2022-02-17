Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktok videolarında yer alan eğlenceli ve fonksiyonel ürünleri merak ediyorsanız sizi böyle alalım! Tiktok'ta gördüğünüz ama hiçbir yerde bulamadığınız poşet mühürleme cihazından elektrikli çakmağa, yoga taytından masa üstü şöminesine kadar birbirinden farklı ve fonksiyonel ürünleri sizler için listeledik. Gündelik hayatta işinizi kolaylaştıracak ve belki kendi Tiktok videolarınızda kullanacağınız ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? Gelin, Tiktok videolarındaki birbirinden fonksiyonel ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Gıdaları uzun süre taze tutan Luckxing Mühürleme Cihazı

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Ambalajını açtığınız gıdaların ağızlarını mühürlemenize yardımcı olacak Luckxing Mühürleme Cihazı, gıdaların kullanım süresini uzatır ve aynı zamanda temiz kalmasını sağlar. Mikro ısıtma teknolojisiyle mini torbaların ağızlarını hızlı ve eşit şekilde kapatmanıza imkan tanır. ABS malzemeden elde edilen mühürleme cihazı, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım imkanı sunar. Kapalı alanda kalan ısıtma sacı elinizin yanmasını önler. Ürünün koruma kapağı ise yanmaya karşı direnç gösterir. 30 saniye içinde ısınan cihaz, poşetin ağzını yalnızca bir saniyede kapatmanızı sağlar. Cihazı alüminyum folyo torbası, kağıt torba, kahve torbası, PVC malzeme ve atıştırmalık ürün poşetlerini mühürlemekte rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2. Sabahları neşeyle kalkmanızı sağlayacak HD Dijital Saat

Alarm özelliğiyle sizi okula veya işe geç kalma sorunundan kurtaracak HD Dijital Saat, dekoratif görünümüyle odanıza şık bir dokunuş yapar. Hem duvara asabileceğiniz hem masaya koyabileceğiniz ürünün 2 farklı alarm ayarı var. 40 farklı klasik müziği içinde barındıran saat, böylece huzur dolu bir güne uyanmanızı sağlar. 5 farklı parlaklık seviyesi bulunan cihazın ışık seviyesini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Pil gerektirmeyen saati USB kablosuyla şarj edebilirsiniz. LED ekran; saati, sıcaklığı ve alarm saatini görmenize imkan tanır. Dahili yedekleme fonksiyonu sayesinde güç kesintisi durumunda ayarlarını korur.

3. Konforlu ve şık: LINKE Tayt

Tiktok videolarından aşina olduğunuz LINKE Tayt, süper elastik kumaşıyla rahatça hareket etmenize yardımcı olur. Yüksek bel tasarımıyla belinizin daha ince görünmesini sağlayan tayt, bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Tayt, nefes aldıran yapısı ve nem emici özelliğiyle kuru kalmanızı sağlar. Petek desenleriyle üzerinizde şık bir duruş sergiler. Vücudunuzu saran ürün, kıvrımlarınızı belirginleştirir. Dayanıklı dokusuyla rengi solmaz ve tüylenmez. Bu sayede uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Bu taytı günlük kullanımın yanında spor ve yoga yaparken de tercih edebilirsiniz. Üstelik ürünü dört mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Evinize daha estetik bir dokunuş katmak için PURLINE ONIROS Masa Şöminesi

Şık ve kullanışlı PURLINE ONIROS Masa Şöminesi, soğuk kış aylarında odanızı kısa sürede ısıtmanızı sağlar. Hafif yapısıyla kolayca taşınabilen ürünü istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Modern tasarımıyla evinize daha estetik bir görünüm kazandıran şömineyi masa üzerine yerleştirebilirsiniz. Biyoetanol yakıt ile çalışan ürün; temiz, dumansız ve külsüz bir şekilde ısınma imkanı sunar. Sağlam alt taban ısıyı aşağıya bırakmayarak zeminin zarar görmesini önler. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Hem ev dekorasyonunuzu zenginleştirecek hem soğuk günlerde içinizi ısıtacak şömineye mutlaka şans vermelisiniz!

5. Güvenli bir kullanım vadeden MOSUO Elektrikli Çakmak

10 cm esnek boyunlu MOSUO Elektrikli Çakmak, 360 derece dönebilen başlığıyla her yöne çevrilebilir. Rüzgar geçirmeyen ve alevsiz plazma teknolojisiyle zorlu ortamlarda dahi kolayca ateş yakmanızı sağlar. Zararlı kimyasallar içermeyen çakmağı evde kullanmanın yanı sıra kamp ve piknik için de tercih edebilirsiniz. Çocuk emniyet özelliğiyle olası kazaların önüne geçen elektrikli çakmak, güvenli bir kullanım sunar. Ergonomik sap kısmı sayesinde avuç içine rahatça oturan ürünün kullanımı oldukça kolay. USB kabloyla şarj edilebilen ürünün güç göstergesi sayesinde şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen çakmağı uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

6. Fonksiyonel tasarımıyla Socobeta Alarmlı Anahtarlık

Küçük ve hafif tasarımıyla yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz Socobeta Alarmlı Anahtarlık, 130 desibel alarm sesiyle hırsız ve saldırganları korkutmanıza imkan tanır. Pille çalışan cihazın LED el feneri ise karanlık ortamlarda ihtiyaç duyduğunuz aydınlatmayı sağlar. Alarm, 1,5 saat boyunca aralıksız olarak çalabilir. ABS malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Sadece fonksiyonel özellikleriyle değil, şık tasarımıyla da beğeni kazanan anahtarlık; güzel görünümüyle çantanıza dekoratif bir görünüm katar. Cihazı el çantası, okul çantası, valiz ve köpek kemerlerine takarak kullanabilirsiniz.

7. Hafif ve kullanışlı yapısıyla Maxjaa Masa Süpürgesi

Gelelim bir diğer Tiktok ürününe! Mini boyutlu Maxjaa Masa Süpürgesi'ni kablosuz olduğu için istediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz. Ürün; 360 derecelik rüzgar yönü ve güçlü emiş özelliği sayesinde toz, kırıntı, kağıt artıkları ve saçları kolayca temizler. Sessiz bir şekilde çalışan masa süpürgesi, gürültü kirliliği yaratmaz. Ofiste, evde ve arabada kullanabileceğiniz cihaz; portatif tasarımıyla rahatça taşıma imkanı sunar. Tek düğme ile kontrol edilebilen masa süpürgesi, bulunduğu ortamın kolayca temizlenmesini sağlar. 1 saatte tam olarak şarj olan cihaz, 90 dakika boyunca aralıksız kullanım olanağı tanır. ABS malzemeden elde edilen masa süpürgesi, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

8. Isıtma özelliğiyle RWQRWQ Akıllı Klozet

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Çoklu fonksiyonuyla tuvaletinizin vazgeçilmezleri arasında yer alacak RWQRWQ Akıllı Klozet'in antibakteriyel başlığı, kendini otomatik olarak temizler. Isıtma özelliğiyle soğuk kış aylarında klozette rahat etmenizi sağlar. Suyun sıcaklığını istediğiniz derecede ayarlamanıza imkan verir. Hava ile kurutma olanağı sunan ürün, gece aydınlatma özelliğiyle klozetin karanlık ortamlarda fark edilmesine yardımcı olur. Yavaşça kapanan kapak mekanizması, kapağın sert bir şekilde çarpmasını ve zarar görmesini önler. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunar.

9. Göz alıcı dudaklar için Maybelline New York Likit Ruj

Mat görünümüyle daha çekici dudaklara sahip olmanızı sağlayacak Maybelline New York Likit Ruj, jel formülüyle dudaklarınıza mükemmel bir şekilde yayılır. 16 saat kalıcı özelliğiyle güzel görünümünü uzun süre muhafaza eder. Bu sayede sık sık rujunuzu tazelemek zorunda kalmazsınız. Ok şeklindeki sürme çubuğu, ruju dudak kıvrımlarınıza kolayca uygulamanıza yardımcı olur. Kuruluk hissi bırakmayan ruj, giysilerinize bulaşmaz. Üstelik yiyip içme sırasında da dağılma yapmaz. Bu ürün sayesinde kıvrımlı ve güzel dudaklar ile ortamdaki tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz!

10. Kusursuz bir görünüm sunan L'Oreal Paris Infaillible Fondöten

Canlı ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunan L'Oreal Paris Infaillible Fondöten, sizi 24 saat boyunca kusursuz bir görünüme kavuşturur. İpeksi bir tene sahip olmanıza yardımcı olacak ürün, cildinizde tüm gün boyunca taze bir his uyandırır. Temasa karşı dayanıklı yapısıyla kıyafetlerinize bulaşmaz. Ayrıca bozulmadan gün boyu kendini muhafaza eder. Her cilt tipine uygun ürün, suya ve tere karşı direnç gösterir. Nefes aldıran yapısıyla cildin hava almasını sağlayan fondöten, cilt tonu eşitsizliklerini mükemmel bir şekilde kapatır. Hyalüronik kompleksi sayesinde cildinizin nemli kalmasını sağlar.