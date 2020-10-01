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TikTok’tan Seçim Güvenliği Rehberi

01.10.2020 01:03 | Son Güncelleme

Çin menşeili video paylaşım platformu TikTok, 2020 ABD seçimleri sırasında "yanlış bilgiden korunmak için" bir rehber oluşturduğunu açıkladı

TikTok’tan Seçim Güvenliği Rehberi

Çin menşeili video paylaşım platformu TikTok, 2020 ABD seçimleri sırasında "yanlış bilgiden korunmak için" bir rehber oluşturduğunu açıkladı.

Firmanın blog sayfasından yapılan açıklamada, rehberin 100 milyon Amerikalı’ya "Ulusal Eyalet Yönetimleri Birliği, BallotReady, SignVote ve farklı seçim sitelerinden güvenilir bilgiler sağlayacağı’’ bildirildi.

TikTok'un ABD kamu politikası başkanı Michael Beckerman blog gönderisinde, "Seçim kılavuzumuz, kullanıcı gizliliği göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu nedenle bir kullanıcı, oy verme kaydı da dahil olmak üzere bilgilerini paylaşmayı içeren herhangi bir şey için bir eyaletin veya kar amacı gütmeyen kuruluşun internet sitesini ziyaret etmelidir. Uygulamamızdaki bu kılavuzla etkileşimlerin, öneriler veya reklamlar gibi gelecekteki TikTok deneyimleriyle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Özellikle gençler arasında popüler olan TikTok, Çinli ByteDance şirketine ait.

TikTok, iki ABD şirketi Oracle ve WalMart ile ortaklık kurarak ABD'nin gizlilik sorunları konusundaki endişelerini gidermeye çalışıyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi; taraflar arasında her şirketin, yeni girişimin ne kadarına sahip olacağına dair çelişkili açıklamalar var.

Trump yönetimi, TikTok'u uygulama mağazalarından indirilmesini yasaklamak için ilerliyordu, ancak Pazar günü federal yargıç bu kararı engelledi.

Federal yargıç, TikTok’u temsil eden avukatlara ve Trump yönetimine, davanın nasıl seyir izleyeceğiyle ilgili görüşerek bir takvim belirlemesi için Çarşamba gününe kadar mühlet verdi.

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