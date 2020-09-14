TikTok'un Satışı Konusunda Soru İşaretleri Artıyor

ABD’de kullanıcı bilgilerini Çin istihbarat birimleriyle paylaştığı gerekçesiyle bir nevi kara listeye alınan ve ABD’deki operasyonunu satmak zorunda kalan TikTok uygulamasının satışına ilişkin çelişkili haberler geliyor.

TikTok uygulamasına ABD’li Microsoft ve Oracle şirketleri talip olmuşlar ve satın alma işlemi için görüşmelere başlamışlardı. Dün TikTok şirketinin Microsoft’un teklifini reddettiği ve Oracle’la anlaşma yolunda olduğuna dair haberler basına yansıdı.

Ancak Çin’in İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN’de bu sabah yer alan bir haberde, TikTok uygulamasının üreticisi ByteDance şirketinin uygulamasının kodlarını herhangi bir Amerikan firmasına satmayacağı öne sürüldü.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren konuya yakın kaynaklar da şirketin uygulamanın Amerika’ya dair veri ve kodlarını satmaktan vazgeçtiğini bunun yerine Oracle’la bir ortaklık yaparak ABD yönetimin kendisine yönelik yaptırımını aşmaya çalışacağını belirttiler.

ByteDance firmasıysa CGTN’nin haberine ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce imzaladığı bir kararnameyle, Çinli ByteDance şirketine, ABD'deki varlıklarını elinden çıkarması için 90 gün süre tanımıştı. ABD yönetimi benzer şekilde WeChat uygulamasının da ABD’deli varlıklarını elinden çıkarmasını talep ediyor.

