Tilavet secdesi nasıl yapılır? (Resimli anlatım) Tilavet Secdesi nedir?

Miraç Kandili’nizin mübarek olması dileğiyle... 21 Mart gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Kandil vakitleri oruç, namaz gibi çeşitli ibadetlerle değerlendirilir. Bu ibadetlerin içinde Kur’an-ı Kerim okumak da vardır. Tabii Kur’an okunurken tilavet secdesi de yapılır. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır? İşte resimli anlatım... TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR? Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhüekber" ve secde esnasında "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

TİLAVET SECDESİ NİYETİ NEDİR? Kuranda 14 yerde Tilavet secdesi vardır. Bu ayetlerin okunması ve dinlenmesi sonucunda tilavet secdesi yapmak gerekir. Peki tilavet secdesi yapmak için nasıl niyet edilir? Tilavet secdesine niyet şu şekilde yapılır; " Niyet ettim Allah rızası için Tilavet secdesi yapmaya". TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR? Kuran-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya dinlenmesi sonucunda yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi yapmak vaciptir. Tilavet secdesi duası ise ayağa kalkınca “Semi’na ve eta’na ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir” şeklinde okunan duadır. TİLAVET SECDESİ NEDİR? ilavet secdesi; Kur'an'ı Kerim'de secde ayetlerinin geçtiği zaman Allah'a saygı olsun için ayeti okuyanın ve duyanların yaptığı secdeye denir. Kısacası Tilavet secdesi Allah'a saygıdır. TİLAVET SECDESİ GEREKTİREN AYETLER Kuran da 14 yerde secde ayeti geçmektedir, sırasıyla şu sürelerdedir ve mealleri şöyledir: 1) A'raf suresi- 206: 'Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler“ 2) Ra'd suresi- 15: 'Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler“

3) Nahl suresi- 49: "Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler)." 4) İsrâ suresi- 107: "De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” 5) Meryem suresi- 58: 'İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsmail (Ya'kub)'un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.“ 6) Hac suresi- 18: 'Görmezmisin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar: birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.“ 7) Furkan suresi- 60: 'Onlara: Rahman'a secde edin! Denildiği zaman: derler ve bu emir onların nefretini arttırır.“