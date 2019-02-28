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Tilki köyde tavuk bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kümeslere dadanan tilki çok sayıda tavuğu telef etti.Tavşanlı ilçesi Şenlik köyü sakinlerinden Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinden bir tavuğun eksildiğini görünce kurduğu güvenlik kamerasından neler olduğunu görmek için takibe aldı.

Tilki köyde tavuk bırakmadı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kümeslere dadanan tilki çok sayıda tavuğu telef etti.
Tavşanlı ilçesi Şenlik köyü sakinlerinden Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinden bir tavuğun eksildiğini görünce kurduğu güvenlik kamerasından neler olduğunu görmek için takibe aldı. Köyde sütçülük yapan Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
Tilkinin tavukları kaçırması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tilki köyde tavuk bırakmadı

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