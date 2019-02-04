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Tilki ve kediyi bir arada besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıldan beri kapısına gelen tilki ile evindeki kedisini birlikte besliyor.

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıldan beri kapısına gelen tilki ile evindeki kedisini birlikte besliyor. Evinin önünde hayvanları doyuran Ayyıldız'ın kedi ve tilkiyi aynı anda beslemesi, görenleri şaşırtıyor.
Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce soğuk bir kış günü evinin önünde dolaşan tilki yavrusu gördü. Ayyıldız, aç olduğunu tahmin ettiği tilki yavrusunun karnını doyurdu. Aynı zamanda sokak kedisi ve köpeğe de sahip çıkan Ayyıldız, iki yıldan beri özellikle kış aylarında tilki, kedi ve köpeği misafir ediyor. Evinin önünde hayvanları doyuran Ayyıldız'ın kedi ve tilkiyi aynı anda beslemesi vatandaşları şaşırtıyor.
Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kış mevsiminde tilkinin evinin önüne geldiğini anlatarak, "Davetsiz misafirlerimiz kedi, tilki ile köpek soğuk kış günlerinde karınlarını doyurmak için her gün adeta kapımızın eşiğini aşındırıyor. Biz de bu duruma seyirci kalmadık, evimizde ailemizle yediğimiz gıdalara ve yiyeceklere bu misafirlerimizi de ortak ettik. Hiç kedi ile tilki aynı anda birlikte yemek yiyebilir mi, işte size iyi bir örnek, kedi ile tilkinin kafa kafaya yemek yemesini sağladım. Tilki bile adeta evimizin bir parçası oldu. Ayyıldız ailesi olarak bu hayvanları zorlu kış günlerinde beslemekten büyük bir zevk alıyoruz" diye konuştu.

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Tilki ve kediyi bir arada besliyorTilki ve kediyi bir arada besliyorTilki ve kediyi bir arada besliyorTilki ve kediyi bir arada besliyor

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