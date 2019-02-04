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Tilki ve kediyi bir arada besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki ile kedi ve köpekleri kendi elleriyle besliyor.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki ile kedi ve köpekleri kendi elleriyle besliyor. Özellikle tilki ile kedinin birlikte yemek yemesi görenleri şaşırtıyor.
Oltu ilçesi Özdere Mahallesi sakinlerinden Abdurrahman Ayyıldız, tilki ile kediyi bir arada besliyor. Kedi ve tilkinin kafa kafaya vererek yemek yemesi görenleri şaşırtıyor.
Abdurrahman Ayyıldız, “Bu kedi, tilki ile köpek soğuk kış günlerinde karınlarını doyurmak için her gün adeta kapımızın eşiğini aşındırıyor. Biz de bu duruma seyirci kalamazdık, evimizde ailemizle yediğimiz gıdalara ve yiyeceklere adeta bu davetsiz misafirlerimizi de ortak ettik. Hiç kedi ile tilki aynı anda birlikte yemek yiyebilir mi, işte size iyi bir örnek, kedi ile tilkinin kafa kafaya yemek yemesini sağladım. Tilki bile adeta evimizin bir parçası oldu. Ayyıldız ailesi olarak bu hayvanları zorlu kış günlerinde beslemekten büyük bir zevk alıyoruz” dedi.

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Tilki ve kediyi bir arada besliyor
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