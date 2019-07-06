HABER

Tilki vurmak isterken kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

Bursa’da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi’nde meydana geldi.

Tilki vurmak isterken kendini vurdu

Bursa’da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Zeki Korkman, tavuklarına dadanan tilkiden kurtulmak istedi. Kümesin yanında bulunan ağaca çıkan Korkmaz, tilkinin gelmesini beklerken tüfeği ateş aldı. Ağır yaralanan Korkman, hastanede tedavi altına alındı. Hayat mücadelesini kaybeden Korkman’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Terziler Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Korkman, köy mezarlığına defnedildi.

Tilki vurmak isterken kendini vurdu

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Sahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandıSahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralıElazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.