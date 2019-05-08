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Tilki yavruları belediyenin korumasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Denizli'de ormanlık alanda bulunan 3 tilki yavrusu, belediyenin barınma ve rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan tilki yavrularına bir süre belediyenin barınma ve rehabilitasyon merkezinde bakılacak.

Çamlık Parkı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, eski bir yapıda gördükleri tilki yavrularının bitkin halde oldukları fark ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, annesi tarafından terk edildiği tahmin edilen 3 tilki yavrusunu bir koli içerisine koyarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

Veterinerler tarafından yapılan muayenede sağlıklı oldukları belirlenen tilki yavrularına görevliler biberonla sıvı ve yaş mama verdi.

Veteriner Hasan Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yavruyu bir süre besleyeceklerini, yavrular biraz büyüdükten sonra doğaya salacaklarını kaydetti.

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