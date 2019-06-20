HABER

Tilkinin fare avı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Tilkinin anız için sürülen tarlada fare avı kameralara yansıdı.

Tilkinin fare avı kamerada

Tilkinin anız için sürülen tarlada fare avı kameralara yansıdı. Yeni sürülen tarladaki oyuklardan yararlanan tilkinin yanında geçen traktörden de rahatsız olmaması dikkat çekti.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir vatandaşın sabah saatlerinde anız için tarlasını sürdüğü sırada tilkinin ilginç fare avı kameralara yansıdı. Anız için sürülen tarladaki oyuklardan yararlanan tilkinin rahat hareketleri ise gözden kaçmadı. Yanından geçen traktörden rahatsız olmayan ve fareleri avlamaya odaklanan tilkinin toprağı eşerek fareleri topladığı görüldü. Yakaladığı farelerle karnını doyuran tilkinin bir süre sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Tilkinin fare avı kamerada

Tilkinin fare avı kamerada

Tilkinin fare avı kamerada

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trenin altında feci şekilde can verdiTrenin altında feci şekilde can verdi
Akra Caz Festivali, Monica Molina ile başladıAkra Caz Festivali, Monica Molina ile başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.