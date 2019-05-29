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Tilkinin ısırdığı ineğin kuduz testi pozitif çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da tilkinin ısırdığı inekten kuduz şüphesiyle alınan numune pozitif çıktı.

Tilkinin ısırdığı ineğin kuduz testi pozitif çıktı

Adıyaman’da tilkinin ısırdığı inekten kuduz şüphesiyle alınan numune pozitif çıktı. Köyde 6 büyükbaş hayvan daha imha edildi.
Kuduz vakası önceki gün Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyüne bağlı Akıncı mezrasında tespit edildi. Tilkinin ısırdığı belirtilen ineğin sütünden içen 9 vatandaş rahatsızlanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tilkinin ısırdığı inek telef oldu. Köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyü geçici karantinaya aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri telef olan inekten numune alarak Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Enstitüde yapılan incelemede ineğin kuduz olduğu belirlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde kuduz belirtisi olan 6 büyükbaş hayvanı daha imha ederek, kireçle gömdü.
Köy karantinaya alınırken, ekiplerin aşılama çalışmaları sürüyor. Köye canlı hayvan giriş çıkışları yasaklandı.
Hastaneye kaldırılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tilkinin ısırdığı ineğin kuduz testi pozitif çıktı

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