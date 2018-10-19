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Tilkiyi öldürüp trafik levhasına astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tilkiyi öldürüp ayaklarından trafik levhasına astı.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tilkiyi öldürüp ayaklarından trafik levhasına astı. Ölü tilkiyi görenler, olaya büyük tepki gösterdi. Olay, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce şok yaşadı. Mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu.

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