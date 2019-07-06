HABER

Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz (53), tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, kendini vurdu.

Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurdu

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz (53), tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı.
Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Zeki Korkmaz, bir süredir tavuklarına dadanan tilkiyi vurmak için kümesin karşısındaki armut ağacına çıktı. İddiaya göre, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu Zeki Korkmaz kasık bölgesinden yaralandı. Silah sesini duyan annesi Müzeyyen Korkmaz dışarı çıktığında oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Annesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Korkmaz, Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeki Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Zeki Korkmaz'ın cansız bedeni, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Terziler Mahallesi'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurduTilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurduTilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurduTilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kendisini vurdu

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldıKüçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandıTerörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.