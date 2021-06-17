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  4. Tim Cook açıkladı: Android'te 47 kat daha fazla!

Tim Cook açıkladı: Android'te 47 kat daha fazla!

17.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook, bir röportaja katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Cook, röportajda iOS ile Android'teki kötü amaçlı yazılım konusuna değindi. Apple'ın CEO'suna göre Android, kötü amaçlı yazılımlar açısından iOS'a göre çok daha kötü bir profil çiziyor.

Tim Cook açıkladı: Android'te 47 kat daha fazla!

Apple CEO'su Tim Cook, VivaTech konferansı kapsamında sanal bir röportaja katıldı. Cook, Brut'un CEO'su ve kurucusu olan Guillaume Lacroix ile bir röportaj yaptı. Röportajda Tim Cook, oldukça önemli noktalara değindi. Cook'un bahsettiği konular arasında gizlilik, Android ve iOS karşılaştırması vardı. Ayrıca, Apple Car da unutulmadı.

TİM COOK: TEMEL BİR İNSAN HAKKI

Cook, röportajda sıklıkla yaptığı gibi, gizliliğe odaklandı. Gizliliğin Apple için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yineleyen ünlü isim, on yılı aşkın bir süredir gizliliğe odaklandıklarını ve bunu temel bir insan hakkı olarak gördüklerini belirtti.

Tim Cook

ANDROID'TE iOS'TAN 47 KAT DAHA FAZLA

Apple'ın CEO'su, Android ve iOS tarafında sıklıkla karşılaşılan kötü amaçlı yazılım konusuna da dikkat çekti. Cook, bu noktada Android'in iOS'tan 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılıma sahip olduğunu söyledi. "Neden?" diye sorulduğunda ise Cook, tek bir App Store tasarladıklarını söyledi ve mağazada listelenmeden önce tüm uygulamaların gözden geçirildiğini aktardı.

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APPLE CAR'A YORUM YOK

Tim Cook'a Apple Car hakkında da soru soruldu. Ancak Cook, Apple Car hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Apple CEO'su Apple Car hakkında bilgi vermese de şirketin 2025'te bir elektrikli otomobil üreteceğine yönelik söylentilerin hızı son zamanlarda artmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook iOS
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