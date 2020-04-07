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  4. Tim Cook açıkladı! Apple bu kez sağlık çalışanları için üretim yapacak

Tim Cook açıkladı! Apple bu kez sağlık çalışanları için üretim yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Google, Amazon ve Facebook gibi dev isimlerden sonra şimdi de Apple büyük bir atılım yapacağını açıkladı. Tim Cook, maske üreteceklerini resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Apple maske üretimi ile sağlık çalışanlarına 20 milyondan fazla hibe yapacak.

Tim Cook açıkladı! Apple bu kez sağlık çalışanları için üretim yapacak

Yüz kalkanı olarak geçen bu ürünün 20 milyondan fazla üretildiği ve ilk etapta sadece sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtiliyor. Apple’ın tasarım açısından rakiplerinden fersah fersah önde olduğu su götürmez bir gerçek. Bu yüzden Cupertinolu firmanın tasarlamış olduğu bu yüz kalkanı hem kullanım kolaylığı hem de maksimum koruma sağlayacak.

Tim Cook, şimdilik bu 20 milyon hibe yüz kalkanının hangi ülkelere gönderileceğini açıklamadı. Muhtemelen ilk etapta bu hibeden doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri‘ndeki sağlık çalışanları yararlanır.

ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞANLARA DA HİBE EDEBİLİR

Dünyanın en pahalı ürünlerini Türkiye’de satan Apple’ın, hibe konusunda ülkemizi boş geçmemesini bekliyoruz. Umarız Apple, ekmek yediği bu ülkeyi unutmaz ve sağlık çalışanlarımıza bu yüz kalkanlarından hibe edebilir.

APPLE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIR MI?

Bu yüz kalkanlarının harici olarak şimdilik satılması planlanmıyor. Ancak salgın durdurulamaz ve uzun süre dışarıya maske ile çıkmak zorunda kalırsak Apple’ın bu maskeleri Apple Store‘da parayla satmayacağını yine ücretsiz olarak dağıtacağını düşünüyoruz. Umarız salgın bir an önce biter ve mevcutta entübe edilen kişiler de bir an önce eski sağlıklarına kavuşur.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook koronavirüs maske yüz kalkanı

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