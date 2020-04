Tim Cook açıkladı! Apple bu kez sağlık çalışanları için üretim yapacak

Yüz kalkanı olarak geçen bu ürünün 20 milyondan fazla üretildiği ve ilk etapta sadece sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtiliyor. Apple’ın tasarım açısından rakiplerinden fersah fersah önde olduğu su götürmez bir gerçek. Bu yüzden Cupertinolu firmanın tasarlamış olduğu bu yüz kalkanı hem kullanım kolaylığı hem de maksimum koruma sağlayacak.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX