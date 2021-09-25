Tim Cook, bilgi sızdıranları bulmakta kararlı

17 Eylül’de Tim Cook, şirket çapında bir toplantı sırasında Apple’ın aşılanmamış çalışanlar için sık sık test yapılmasını isteyeceğini, ancak aşı zorunluluğunu yerine getirmediğini duyurdu.

Ayrıca Epic v. Apple antitröst davasından sonra “ileriye gitmeyi dört gözle beklediğini” de belirtti. Toplantıdan kısa bir süre sonra, her iki haber de internete sızdırıldı. Şimdi Apple CEO’su Cook, konuyla ilgili bir mektup yayınladı. CEO Cook yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Sevgili takım,

Cuma günkü küresel çalışan toplantısında sizinle bağlantı kurmak harikaydı. Olağanüstü yeni ürün yelpazemizden iklim değişikliği, ırk eşitliği ve mahremiyet etrafında değer odaklı çalışmalarımıza kadar konuşulacak çok şey vardı. Birçok başarımız üzerinde düşünmek ve aklınızdan geçenler hakkında bir tartışma yapmak için iyi bir fırsattı.

Bugün yazıyorum çünkü birçoğunuzun toplantı içeriğinin gazetecilere sızdığını görünce inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığını duydum. Bu, duyurularımızın ayrıntılarının çoğunun basına da sızdırıldığı bir ürün lansmanından sonra geldi.

Üzüntünüzü paylaştığımı bilmenizi isterim. Bir ekip olarak bağlantı kurmak için bu fırsatlar gerçekten önemlidir. Ancak yalnızca içeriğin Apple’da kalacağına güvenebilirsek birlikte çalışabiliriz. Haberleri sızdıranları tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza dair sizi temin etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, ister ürün IP’si isterse gizli bir toplantının ayrıntıları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermeyiz. Sızdıranların az sayıda insandan meydana geldiğini biliyoruz. Gizli bilgileri sızdıran kişilerin buraya ait olmadığını da biliyoruz.

İleriye dönük olarak, yapacağınız her şey için teşekkür etmek istiyorum. Dün iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8’i piyasaya sürdük. Bundan daha iyi bir şey yok. Değiştirdiğimiz hayatlara, beslediğimiz bağlantılara ve dünyayı daha iyi bir yer bırakmak için yaptığımız çalışmalara katkılarımızı ölçmeye devam edeceğiz.

Teşekkürler,

Tim

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