Tim Cook koronavirüs için uyardı: Gitmeyin!

Koronavirüs salgını pek çok teknoloji şirketini etkiledi. Kimisi düzenlemek istediği etkinlikleri bir bir iptal etmek zorunda kaldı kimisi de üretmek istediği akıllı cihazının üretim sorunlarıyla baş başa kaldı. Bu firmalardan birisi de iddialara göre Apple. Geçtiğimiz hafta çıkan bazı haberler, Apple'ın Apple Store mağazalarında yedek parça kalmadığını dahi söylemişti. Bu haberlerde bir detay daha vardı. O da Apple'ın tüm çalışanlarını koronavirüs hakkında bilgilendirdiği hakkındaydı. Bu haber bugün doğrulandı; Hem de bizzat Apple CEO'su Tim Cook tarafından.

TİM COOK: OFİSE GİTMENİZE GEREK YOK

Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs salgını nedeniyle bazı açıklamalar yaptı. Cook açıklamasın dünya genelindeki Apple çalışanlarının, ofislerine gitmesine gerek olmadığını söyledi. Ofise gitmeme çağrısına bir de öneri ekleyen Tim Cook, çalışanlarına evlerinden çalışmalarını önerdi.

GOOGLE DA YAPMIŞTI

Tim Cook'un bu açıklamasının arkasında pek tabi ki salgın endişesi var. Yine geçtiğimiz hafta Google'ın Dublin ofisinde çalışan bir kişide koronavirüse rastlanmış, bunun ardından Google ofisi kapatmıştı. Apple da Google gibi durum ofis içi bir salgına ulaşmadan önlem alma amacında.

