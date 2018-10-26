HABER

Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı konuşmada kullanıcı verileri nin ‘silahlanması’ olarak adlandırdığı şeye şiddetle karşı çıktı. 

Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Brüksel’deki Uluslararası Veri Koruma ve Gizlilik Komisyoncuları Konferansı’nda konuşan Cook, Apple’ın “ABD’de kapsamlı bir federal gizlilik yasası” na tam destek verdiğini söyledi. Ayrıca, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği veya tüketicilere daha fazla fayda sağlayan GSYİH’ya da övgüde bulundu. Teknoloji şirketleri tarafından toplanan kişisel verileri üzerinde kontrol sağlanması gerektiğini belirtti. 

Cook, kullanıcı verilerini para kazanmak için kullanan bazı şirketler tarafından “askeri verimlilikle silahlandırıldığını” söyledi. Cook’a göre; bu konuyu gün ışığına çıkaran ve şirketlerin kullanıcı verilerini korumak için daha fazla çaba harcaması konusunda bir tartışma başlatmış olan bazı yeni veri ihlali olayları halen araştırılıyor ve araştırma sonuçlarına göre neler yapılabileceği ortaya çıkarılacak. 

Sözlerine “Sonuçları etkilememeliyiz. Sağlanan gözetim ve kişisel veri stokları sadece onları toplayan şirketleri zenginleştirmeye hizmet ediyor ” diyerek devam etti. Cook, kullanıcıların hangi verilerin toplandığını ve ne için toplandığını her zaman bilmesi gerektiğini ekledi. “Bu, kullanıcıların hangi koleksiyonun meşru olduğuna ve nelerin bulunmadığına karar vermelerini güçlendirmenin tek yoludur” dedi.

Cook, iyi bir politikanın ve politik iradenin, herkesin haklarının korunabilmesini gerçekleştirmek için bir araya gelinebileceğini de ekledi. Cook sözlerini sonuna doğru ABD‘nin AB’nin GSYİH’sine benzer bir şekilde yapılabilecek kapsamlı federal gizlilik yasasına verdiği desteği yineledi.

Huawei Mate 20 Pro ön inceleme

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyorGalaxy S10 sensor delikleriyle geliyor
RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldiRDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi

RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi

İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

Black Shark Helo nihayet resmiyet kazandı

Black Shark Helo nihayet resmiyet kazandı

Tasarımı ile büyüledi

Tasarımı ile büyüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.