Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Brüksel’deki Uluslararası Veri Koruma ve Gizlilik Komisyoncuları Konferansı’nda konuşan Cook, Apple’ın “ABD’de kapsamlı bir federal gizlilik yasası” na tam destek verdiğini söyledi. Ayrıca, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği veya tüketicilere daha fazla fayda sağlayan GSYİH’ya da övgüde bulundu. Teknoloji şirketleri tarafından toplanan kişisel verileri üzerinde kontrol sağlanması gerektiğini belirtti.

Cook, kullanıcı verilerini para kazanmak için kullanan bazı şirketler tarafından “askeri verimlilikle silahlandırıldığını” söyledi. Cook’a göre; bu konuyu gün ışığına çıkaran ve şirketlerin kullanıcı verilerini korumak için daha fazla çaba harcaması konusunda bir tartışma başlatmış olan bazı yeni veri ihlali olayları halen araştırılıyor ve araştırma sonuçlarına göre neler yapılabileceği ortaya çıkarılacak.

Sözlerine “Sonuçları etkilememeliyiz. Sağlanan gözetim ve kişisel veri stokları sadece onları toplayan şirketleri zenginleştirmeye hizmet ediyor ” diyerek devam etti. Cook, kullanıcıların hangi verilerin toplandığını ve ne için toplandığını her zaman bilmesi gerektiğini ekledi. “Bu, kullanıcıların hangi koleksiyonun meşru olduğuna ve nelerin bulunmadığına karar vermelerini güçlendirmenin tek yoludur” dedi.

Cook, iyi bir politikanın ve politik iradenin, herkesin haklarının korunabilmesini gerçekleştirmek için bir araya gelinebileceğini de ekledi. Cook sözlerini sonuna doğru ABD‘nin AB’nin GSYİH’sine benzer bir şekilde yapılabilecek kapsamlı federal gizlilik yasasına verdiği desteği yineledi.

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