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Tim Cook mobil modem için emri verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple, yonga seti GPU’dan sonra şimdi de kendi mobil modemini üretmek için kolları sıvadı. İşte detaylar.

Tim Cook mobil modem için emri verdi!

2018’e damga vuran olaylardan birisi de Qualcomm ve Apple arasında yaşanan gerilim olmuştu. Qualcomm, Cupertino merkezli şirketi bazı patentlerini ihlal ettiğini gerekçe göstererek mahkemeye başvurmuştu.

Tim Cook ve ekibi Qualcomm’un bu hamlesi karşısında sert bir tepki verdi. Qualcomm’un iddialarını kabul etmeyen şirket yönetimi, Amerika merkezli çip üreticisiyle olan ticari ilişkisini de sonlandırma kararı aldı.

Apple ilk olarak Qualcomm’dan temin ettiği modemleri yarı yarıya azalttı. Bu aşamada Intel ile işbirliği yapan Cook ve ekibi, sonrasında ise Qualcomm’dan modem alımını tamamen keserek Intel ile el sıkıştı.

Fakat görünen o ki Apple, Intel’le de uzun süreli olarak çalışmayı düşünmüyor. Çünkü Cupertino merkezli şirket kendi mobil modemini üretmek için çalışmalara çoktan başlamış durumda.

Sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak olan yeni iPhone modellerine Apple logosu taşıyan mobil modemler kullanılacak. Elbette bu modemlerin geliştirme sürecinin 2020 yılından önce bitmesi mümkün görünmüyor. Yani Cupertino merkezli şirketin kendi ürettiği modemleri kullanması en erken 2020 yılında mümkün olacak.

Tim Cook ve ekibinin 3. parti tedarikçilerle yaşanan sıkıntılar konusunda böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Açıkçası Cook bu kararında pek de haksız sayılmaz. Çünkü Intel’de rest çektiği zaman çalacak pek fazla bir kapı kalmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tim Cook teknoloji

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