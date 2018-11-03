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Tim Cook: Türkiye'de işler iyi gitmiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Anlaşılan kırılan iPhone modelleri işe yaramış. Tim Cook pek mutlu değil. Apple zararda! İşte detaylar!

Tim Cook: Türkiye'de işler iyi gitmiyor!

Türkiye ve ABD arasında yaşanan ekonomik krizin etkileri en çok Apple markasında görülüyor. Vatandaşın hedef olarak Apple markasını seçmesi ve protesto etmesi anlaşılan Apple yönetimini rahatsız etmişe benziyor.

Bu konuda açıklama yapan Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu belirtti. Cook gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini söyledi ve borsayı buna hazırladı.

Aralık ayıyla biten finansal çeyrekte Apple'ın 91 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Cook, Reuters'a verdiği bir röportajda, "Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var" dedi. Cook yatırımcılara yaptığı açıklamada ise sorunlu pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Apple Türkiye'de art arda yaptığı zamlar ile gündem olmuştu. 7 TL'den dönen dolar/TL kurunun ardından rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurun 5.50 civarında seyretmesiyle birlikte Apple ürünlerinde indirim de yapıldı. Fakat bu indirime rağmen iPhone artık Türkiye'de herkesin ulaşabileceği bir teknolojik cihaz değil.

Apple artık satış rakamlarını açıklamayacak!

Bugüne kadar bazı ürünlerinde satış rakamlarını açıklayan ancak bazı ürünlerinde ise rakam vermeyen Apple, bundan sonra hiçbir ürünü ile ilgili satış rakamı vermeyeceğini duyurdu. Bu da akıllara satış bakımından Apple markasının artık eskisi kadar güçlü olmadığını gösteriyor.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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