Tim Cook: Türkiye'de işler iyi gitmiyor!

Türkiye ve ABD arasında yaşanan ekonomik krizin etkileri en çok Apple markasında görülüyor. Vatandaşın hedef olarak Apple markasını seçmesi ve protesto etmesi anlaşılan Apple yönetimini rahatsız etmişe benziyor.
Bu konuda açıklama yapan Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu belirtti. Cook gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini söyledi ve borsayı buna hazırladı.
Aralık ayıyla biten finansal çeyrekte Apple'ın 91 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Cook, Reuters'a verdiği bir röportajda, "Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var" dedi. Cook yatırımcılara yaptığı açıklamada ise sorunlu pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.
Apple Türkiye'de art arda yaptığı zamlar ile gündem olmuştu. 7 TL'den dönen dolar/TL kurunun ardından rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurun 5.50 civarında seyretmesiyle birlikte Apple ürünlerinde indirim de yapıldı. Fakat bu indirime rağmen iPhone artık Türkiye'de herkesin ulaşabileceği bir teknolojik cihaz değil.
Apple artık satış rakamlarını açıklamayacak!
Bugüne kadar bazı ürünlerinde satış rakamlarını açıklayan ancak bazı ürünlerinde ise rakam vermeyen Apple, bundan sonra hiçbir ürünü ile ilgili satış rakamı vermeyeceğini duyurdu. Bu da akıllara satış bakımından Apple markasının artık eskisi kadar güçlü olmadığını gösteriyor.
Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kaynak: Teknolojioku
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu
Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Suudi kız kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanıyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum