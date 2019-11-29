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TİM ve TİM Başkanı Gülle’nin sosyal medya hesapları çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sosyal medya hesapları hacklendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sosyal medya hesapları hacklendi. Söz konusu eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki işlemler başlatıldığı belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin sosyal medya hesapları hacklendi. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi. TİM’den yapıla yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Başkanımız İsmail Gülle’nin sosyal medya hesaplarına siber saldırı gerçekleştirilmiş ve başka şahıslar tarafından hesapların belirli bir süre yetkisiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Duruşundan asla taviz vermeyecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçılarımız, dış ticaret fazlası veren Türkiye davası için çalışmaktadır. Yetkisiz kişilerce itibarımızı zedelemeye yönelik kötü niyetli olarak yapılan sosyal medya paylaşımları, beğeniler ve tüm sosyal medya işlemleri hiçbir suretle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle ve kurumumuz görüşlerini temsil etmemektedir."

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