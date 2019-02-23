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TİMAV 12. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz: - "Önümüzdeki dönemde YÖK faaliyetleri bağlamında İmam Hatiplilik algısını ve İmam Hatip öğrencileri üzerindeki beklenti ve memnuniyet araştırmalarını sürdüreceğiz"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Önümüzdeki dönemde YÖK faaliyetleri bağlamında İmam Hatiplilik algısını ve İmam Hatip öğrencileri üzerindeki beklenti ve memnuniyet araştırmalarını sürdüreceğiz." dedi.

Öksüz, MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen TİMAV 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gençlik, Anadolu ve insanlık coğrafyası adına, bilgi, düşünce ve strateji üreten bir kurum olmayı kendilerine ana gaye olarak belirlediklerini söyledi.

TİMAV'ın İmam Hatipliler adına lobi faaliyetleri yürütmek için kurulduğunu belirten Öksüz, "Bugüne kadar 'İlham' programımızda 3-4 bin mezun verdik. Ulusal anlamda Türkiye genelinde İmam Hatip öğrencilerimizin katılımına açık hikaye yarışmamızın bu yıl 8'incisini yapacağız. Uluslararası dini araştırmalar sempozyumumuzun bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bu sempozyumların ilkinin Konya'da düzenlendiğini dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"5. sempozyumumuz için de hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtemelen eski bir Osmanlı toprağı olan Köstence'de bu sempozyumu icra edeceğiz. Tüm Türkiye'ye hitap edecek sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde YÖK faaliyetleri bağlamında İmam Hatiplilik algısını ve İmam Hatip öğrencileri üzerindeki beklenti ve memnuniyet araştırmalarını sürdüreceğiz."

Öksüz, TİMAV'a olan ilgi ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da TİMAV'ın klasik anlamda bir vakıf olmadığını, projeleriyle, planlamalarıyla, Türkiye'de yaptığı faaliyetlerle vakfın ötesinde bir mektep özelliğine sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da bu davayı ve bu mücadeleyi hakkıyla sürdürmeye çalışacaklarını belirterek, "Eğitim alanında nicelik anlamında büyük mesafeler katettik. Şimdi sıra bu niceliği nitelikle buluşturma zamanı." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde yeni TİMAV genel kurulu üyeleri belirlendi ve mevcut genel başkan Ecevit Öksüz ile yola devam kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İHL Konya TİMAV

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