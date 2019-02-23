Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Önümüzdeki dönemde YÖK faaliyetleri bağlamında İmam Hatiplilik algısını ve İmam Hatip öğrencileri üzerindeki beklenti ve memnuniyet araştırmalarını sürdüreceğiz." dedi.

Öksüz, MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen TİMAV 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gençlik, Anadolu ve insanlık coğrafyası adına, bilgi, düşünce ve strateji üreten bir kurum olmayı kendilerine ana gaye olarak belirlediklerini söyledi.

TİMAV'ın İmam Hatipliler adına lobi faaliyetleri yürütmek için kurulduğunu belirten Öksüz, "Bugüne kadar 'İlham' programımızda 3-4 bin mezun verdik. Ulusal anlamda Türkiye genelinde İmam Hatip öğrencilerimizin katılımına açık hikaye yarışmamızın bu yıl 8'incisini yapacağız. Uluslararası dini araştırmalar sempozyumumuzun bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bu sempozyumların ilkinin Konya'da düzenlendiğini dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"5. sempozyumumuz için de hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtemelen eski bir Osmanlı toprağı olan Köstence'de bu sempozyumu icra edeceğiz. Tüm Türkiye'ye hitap edecek sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde YÖK faaliyetleri bağlamında İmam Hatiplilik algısını ve İmam Hatip öğrencileri üzerindeki beklenti ve memnuniyet araştırmalarını sürdüreceğiz."