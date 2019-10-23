TİM'den "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"ne tam destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin ihracatının 2023 yılında 226 milyar dolara, 2030'da ise 350 milyar dolara yükselmesi adına, mesleki yeterliliğe sahip çok sayıda dış ticaret uzmanlarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan 'Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü'ne tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı. Gülle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"ne yönelik yazılı açıklamasında, 2023 ve sonrasında Türkiye'nin ihracatçı firma sayısını 200 bin firmaya taşımayı hedeflediklerini, bu durumun önce 30 bin, ardından 50 bin ve 2030 yılına doğru 100 bin yeni dış ticaret ve uluslararası ticaret uzmanı yetiştirilmesini gerektirdiğini dile getirdi. Gülle, bu hedefi gerçekleştirmenin ise iki temel alanda önemli çalışmaların tamamlanmasını gerektirdiğini ifade ederek, "Birincisi, dış ticaret ve uluslararası ticaret programlarından mezun olacak olan uzmanlar ile ilgili 'mesleki yeterlilik' kriterlerinin belirlenmesi ve tam olarak uygulanması. İkinci önemli başlık ise, farklı düzeyde ara, orta ve üst düzey uzman dış ticaret uzmanı yetiştirebilmek için, öncelikle 1 milyar doları aşan illerimizden, şehirlerimizden başlayarak, Türkiye sathında çok sayıda Dış Ticaret Lisesi açılmasına öncülük etmek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazırız" İsmail Gülle, dün Ankara'da imzalanan protokolle ilgili ise "Dış ticaret süreçlerinden nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, mesleki yeterlilikleri çok iyi belirlenmiş, en az 2, hatta 3 yabancı dil bilgisi ile güçlendirilmiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerimiz ile birliklerimiz nezdindeki 90 bin mal ve hizmet ihracatçısının sunacakları staj ve burs imkanlarından yararlanarak kendilerini iyi geliştirmiş çok sayıda yeni uzmana ihracatımızın ve dış ticaretimizin kavuşabilmesi adına, Ticaret Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü”ne tam destek veriyoruz ve bu amaçla üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazırız." ifadelerini kullandı. Mesleki yeterliliğe haiz dış ticaret uzmanlarının önemine değinen Gülle, şunları kaydetti: "TİM olarak, kuruluş kanunumuzda da ifade edildiği üzere, 'mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak" adına, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, kuruluşlarına öncülük ettiğimiz, katkıda bulunduğumuz meslek liseleri, bugüne kadar sektörel bazda dış ticaret ve bilhassa ihracat alanına genç beyinlerin kazandırılmasına ve ihracatçı sektörlerimin kalifikasyonunda iş gücünün oluşmasına başarı ile katkı verdiler.