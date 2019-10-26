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TİM'den, Suriye sınırına 35 TIR yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan Kilis ve Şanlıurfa’daki bölgelere 35 TIR'lık yardım malzemesi gönderdi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan Kilis ve Şanlıurfa’daki bölgelere 35 TIR'lık yardım malzemesi gönderdi.
TİM bahçesindeki törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM üyeleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile gönüllüler katıldı. İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 TIR’lık insani yardım malzemesinin Türk Kızılay koordinasyonunda Kilis'in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtılması hedefleniyor.
Bu tür kuruluşların alanda olmasının devlet politikasını güçlendirdiğini ifade eden Vali Gül, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Kızılay'ın düzenlediği yardım TIR'larını uğurlama töreni için bir araya geldik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde terörle mücadele etmek için Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı harekâtını başlattı. Devlet olarak bizim meselelere bakış açımız etnik ya da mezhepsel değil. Biz ilkeleri olan bir devletiz. Ve dünyada terörle mücadele eden ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim için terörün mensubiyetinin kim olduğu önemli değil. Teröre, terör, teröriste, terörist olarak müdahale ederiz. Burada TİM ve Kızılay gibi kuruluşların alanda olması devletimizin politikasını daha da güçlendirmiş olur" dedi.
Bölgede tüm ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Türkiye 40 yıldır uğraştığı terörden kurtulma noktasına geldi. O açıdan kıymetli Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun bu kıymetli mücadelesinde yanında olmak ihracatçılar adına büyük onurdur. İnşallah rabbim onları başarıyla çıkaracaktır. Zaten işin sonu da gözüktü. Türkiye'nin dört bir tarafındaki temsilcilerimizle bilekte 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' diyerek destek veriyoruz. Belediyelerimiz ve Kızılay çok destek verdi. Biz de ihracatçılar olarak bu gönül harekâtında buradayız. 35 TIR'la ihtiyaçların karşılanması için çocuklar için hediyeler getirdik. Burada olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin bulunduğu TIR'lar bölgelere gönderilmek üzere uğurlandı.
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