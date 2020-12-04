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  4. Time dergisi ilk kez 'Yılın Çocuğu'nu seçti

Time dergisi ilk kez 'Yılın Çocuğu'nu seçti

04.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Time dergisi ilk kez 'Yılın Çocuğu'nu seçti

ABD’li haftalık politika dergisi Time, bu yıl ilk kez 'Yılın Çocuğu'nu seçti. 15 yaşındaki Gitanjeli Roa, 8 ile 16 yaşları arasındaki ABD’li 5 bin çocuk arasından sıyrılarak Time tarafından ilk kez seçilen 'Yılın Çocuğu' oldu. Temiz suya erişim ve siber zorbalığa ilişkin geliştirdiği teknolojiler ve mobil uygulamalar ile öne çıkan Rao, Hollywood yıldızı ve Time’ın konuk yazarı Angelina Jolie’ye bilime olan tutkusunu ve yaşadığı süreci anlattı.

ABD’nin saygın dergilerinden Time, 1927'den beri her sene ilan ettiği 'Yılın Kişisi'nin yanı sıra bu sene ilk kez 'Yılın Çocuğu'nu seçti.

Dergi tarafından yapılan açıklamada, ”Dünya, onu şekillendirenlere aittir. Güven verici gerçek şu ki, her yeni nesil dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Bu yüzden dünyaya her boyutta olumlu katkı sağlayan 8 ila 16 yaşları arasında 5 binden fazla Amerikalı arasından seçilen beş çocuğu yılın finalisti ilan ettik” denildi. Bu kapsamda Tyler Gordon, Jordan Reeves, Bellen Woodard ve Ian McKenna ile birlikte aday gösterilen 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjeli Rao, yapılan oylamanın ardından 'Yılın Çocuğu' seçildi.

"BEN YAPABİLDİYSEM HERKES YAPABİLİR"

Hollywood yıldızı , Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve Time yazarı Angelina Jolie’nin sorularını Colorada’daki evinden Zoom aracılığıyla yanıtlayan Gordon, "Gözlemleyin, beyin fırtınası yapın, araştırın, inşa edin ve iletişim kurun. Her sorunu çözmeye çalışmayın, sadece sizi heyecanlandıran birine odaklanan. Ben yapabildiysem, herkes yapabilir" ifadeleriyle başarısının sırrını özetledi.

KİRLİ İÇME SUYUNDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR BİRÇOK KONUDA PROJE GELİŞTİRDİ

Kirli içme suyundan opioid bağımlılığına, siber zorbalıktan sosyal medya bağımlılığına kadar dar çeşitli sorunları çözmek için yapay zekayı kullanan Rao, Jolie’ye dünyadaki sorunları çözmek için küresel bir genç yenilikçiler topluluğu yaratma planını açıkladı.

İLK İCADI 10 YAŞINDA

Rao, 2014 yılında Michigan eyaletinde yer alan Flint kentinde içme suyu krizinin yaşanmasının ardından ilk icadını ortaya çıkardı. Sudaki kurşun içeriğini ölçmenin yollarını inceleyen küçük bilim insanı, Bluetooth aracılığıyla bilgi gönderebilen, karbon nanotüplere dayalı bir Tethy’s adlı bir cihaz geliştirdi. Rao, bu icadıyla Discovery Education 3M Genç Bilim insanı Ödülü’nü aldı. 2018 yılında ise MAKERS konferansından 25 bin dolar ödüle ve ABD Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Çevresel Gençlik Ödülü'ne layık görüldü. 9 Ocak 2019 itibarıyla Denver su tesisinde çalışan genç mucit iki yıl içinde bir prototip sahibi olmayı umduğunu söyledi.

Gitanjali, reçeteli opioid bağımlılığının erken teşhisi için genetik mühendisliğindeki gelişmelere dayanan bir teşhis aracı geliştirdiği için Mayıs 2019'da TCS Ignite Innovation’un düzenlediği en iyi sağlık aracı ödülünü kazandı. Bununla birlikte piyano da çalabilen Gitanjali, siber zorbalığı erken aşamada tespit edebilen Kindly adından bir mobil uygulama geliştirdi.

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