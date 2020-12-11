TIME Dergisi Yılın Kişisi Olarak Biden ve Harris'i Seçti

Haber dergisi Time, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamal Harris’i “Yılın Kişisi” seçti. Adaylar listesinde ABD Başkanı Donald Trump da yer alıyordu.

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada, eski başkan yardımcısı Demokrat aday Joe Biden ve ırkçı ve cinsiyetçi engelleri kıran California Senatörü Harris’in, birlikte bir yenilenme teklifi sundukları ifade edildi.

Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal yaptığı açıklamada, Biden ve Harris’in, empatinin kutuplaşmadan daha büyük bir güç olduğunu göstermeleri ve iyileşmeye yönelik bir vizyonu paylaşmalarından dolayı “Yılın kişisi” seçildiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da seçimleri kazandığı 2016 yılında “Yılın kişisi” seçilmişti.

Time Dergisi 1927 yılından bu yana her yıl bir kişiyi “Yılın kişisi” olarak seçiyor. Geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg, dergi tarafından “Yılın kişisi” seçilerek bu unvanı elde eden en genç isim olmuştu.

