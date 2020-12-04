Time dergisinin ilk 'Yılın Çocuğu' Gitanjali Rao'nun amacı 'dünyanın sorunlarını çözmek'

ABD'de yayı**m**lanan Times dergisi ilk kez bir 'Yılın Çocuğu' seçti ve 15 yaşındaki bir bilim insanı Gitanjali Rao'yu bu ünvana layık buldu.

Teknolojik buluşlar üzerinde çalışan Gitanjali Rao, amacının herkese "dünyanın sorunlarını çözecek fikirler üretmek" için ilham vermek olduğunu söylüyor.

Time dergisinin ilk kez ilan edeceği bi ünvan için 5 bin aday arasından seçilen Gitanjali'nin buluşları arasında içme suyunda kurşun olduğunu haber veren bir alet ile siber zorbalığı farkeden bir telefon uygulaması var.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Rao "Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz, herkes yapabilir" diyor.

"Televizyonlarda gördüğünüz bütün bilim insanları yaşlı ve genellikle beyaz oluyor" diyen Rao, Time dergisi için insani yardım çalışmalarına katılan ünlü sinema oyuncusu Angeline Jolie ile yaptığı mülakatta kendisinin alışılmış bilim insanı tipinden farklı olduğunu söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Amacım sadece dünyanın sorunlarını çözmek için kendi icatlarımı geliştirmek değil ama aynı zamanda başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmek çünkü kişisel deneyimimden söylüyorum, kendiniz gibi birinin yaptığını görmezseniz bu işe girişmeniz kolay değil."