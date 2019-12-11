TIME Dergisi’nin ‘Yılın Kişisi’ Genç Çevreci Greta Thunberg

Thunberg bu yıl Eylül ayında New York’ta düzenlenen BM İklim Zirvesi’ne de konuşmacı olarak katılmış, yetkililere ve yetişkinlere hitaben yaptığı konuşmasında, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz! Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Cuma günleri okula gitmeyerek iklim krizi protestolarına katılan öğrenciler, yetkililerden iklim krizine etkili çözüm yolları bulmalarını ve bir an önce harekete geçmelerini talep ediyor.

Thunberg’ın siyasetçilere iklim kriziyle ilgili etkili politikalar izleme yönündeki çağrısına yüzün üzerinde ülkeden milyonlarca öğrenci, eğitmen ve veli destek verdi ve dünya genelinde ‘Gelecek İçin Cumalar’ hareketi başlatıldı.

Geçen yıl okula gitmeme kararı alıp, iklim krizine dikkat çekmek için İsveç Parlamentosu binası önünde oturma eylemi yapan Thunberg’in protestosu kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve ‘İklim İçin Okul Grevi’ isimli büyük çaplı bir kitlesel harekete dönüşmüştü.

İsveçli genç çevreci aktivist Greta Thunberg, TIME dergisi tarafından ‘2019 Yılın Kişisi’ seçildi. 16 yaşındaki Thunberg TIME’ın bugüne kadar ‘Yılın Kişisi’ seçtiği en genç isim oldu.

1923 yılından bu yana yayınlanan TIME Dergisi’nin ‘Yılın Kişisi’ başlıklı özel baskısı 1927’de ‘Yılın Adamı’ başlığıyla başlatıldı. 1999 yılına kadar ‘Yılın Adamı’ ya da ‘Yılın Kadını’ başlıklarıyla devam eden bu özel baskının başlığı daha sonra ‘Yılın Kişisi’ olarak değiştirildi.

Listeye ilk giren isim Amerikalı havacı Charles Linderbergh oldu. 2019 yılının en etkili ismi olarak bu listeye dahil edilen Greta Thunberg şu ana kadarki en genç isim olmasının yanı sıra, 6’ıncı kadın konumunda.

