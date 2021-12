Elon Musk, TIME tarafından "Yılın Kişisi" seçildi

Elon Musk, bu kez ABD merkezli TIME Dergisi'nin radarına girdi. Dünyaca ünlü TIME Dergisi, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder iş insanı Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi seçti.

Dünyaca ünlü dergi, Elon Musk'ın 2021'in yılın kişisi olarak seçildiğini Twitter üzerinden paylaştı.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh