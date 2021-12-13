Elon Musk, TIME tarafından "Yılın Kişisi" seçildi

Elon Musk, bu kez ABD merkezli TIME Dergisi'nin radarına girdi. Dünyaca ünlü TIME Dergisi, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder iş insanı Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi seçti.

ELON MUSK, "YILIN KİŞİSİ" OLDU

Dünyaca ünlü dergi, Elon Musk'ın 2021'in yılın kişisi olarak seçildiğini Twitter üzerinden paylaştı.

TIME, 2020 yılında yılın kişisi olarak ABD başkanlık seçimlerini kazanan ve halihazırda ABD Başkanı olan Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yılın kişisi seçmişti.

