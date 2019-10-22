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Times: ABD, Putin'i petrolden uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor

22.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında, ABD'nin Suriye'de asker bırakma kararını değerlendirdi. Gazeteye göre bu kararın nedeni, Washington'un Rusya'yı, Suriye'deki petrol sahalarından uzak tutmak istemesi.

Times: ABD, Putin'i petrolden uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor

Haberde, "Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın ilan ettiği 'güvenli bölge'nin sadece Tel Abyad ve Ras'ul Ayn arasında olacağını kabul etmeli" denildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 200 kadar Amerikan askerinin Suriye-Irak sınırı yakınında tutulmasına yönelik planları değerlendirdiğini söylemişti.

Times'ta, Orta Doğu muhabiri Richard Spencer imzalı haberde, bu askerlerin nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölge dışında görev yapacakları ve petrol sahalarını kontrol edecekleri belirtiliyor.

Haberin başlığı, "Washington, petrolü Putin'den uzak tutmak için asker bırakıyor".

Mark Esper, ABD'nin petrol sahalarının IŞİD'in eline geçmesine istemediğini vurgulamıştı. Amerikan New York Times gazetesine göre ise söz konusu planın amacı, Esad rejimini ve Rusya'yı petrol sahalarından uzak tutmak.

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"ABD'nin özel kuvvetlerini Suriye'nin Ürdün sınırında çöldeki bir alan olan El-Tanf bölgesinde tutacağı, 150 Amerikan askerinin İran'ın Suriye'nin güneydoğusundaki milis faaliyetlerini gözlemleyeceği bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump da dün İsrail ve Ürdün'ün talebi üzerine, az sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalacağını söyledi."

'TÜRKİYE KABUL ETMELİ'

Times'taki haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye de değiniliyor.

Gazeteye göre Rusya, Barış Pınarı Harekâtı'nın sınırlandırılmasını istiyor, Erdoğan ve Putin'in tartışacakları konu da bu olacak.

Times, "Türkiye artık, Sayın Erdoğan'ın ilan ettiği 'güvenli bölge'nin sadece Tel Abyad ve Ras'ul Ayn arasındaki 70 mil uzunluğundaki bölgede olacağını kabul etmeli. Erdoğan'în hedeflediği 300 millik alanda değil" diyor.

Haberde, Erdoğan'ın başta güvenli bölgenin tamamında 2 milyon Suriyeli mültecinin yaşayabileceğini açıkladığı, danışmanlarını ise şimdi bu hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu söyledikleri belirtiliyor.

Times'a göre Putin bugünkü görüşmede, Tel Abyad-Ras'ul Ayn arası dışındaki bölgelerin artık rejimin kontrolünde olmasının önemini vurgulayacak ve muhtenmelen Türkiye'ye, Kürtlerin sınır bölgesini PKK'yı güçlendirmek için kullanmalarına izin verilmeyeceği yolunda güvence verecek.

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